稱政府要求 栢志高提早離任西九 指傷感失望非個人意願 管理局稱雙方同意

全球招聘下任行政總裁

西九管理局昨宣布，在管理局及栢志高雙方同意下，管理局董事局通過栢志高的聘用條款將於今年11月28日終結。

董事局主席唐英年形容栢志高離任，是西九管理局的一大損失。管理局將公開全球招聘行政總裁的繼任人選，並會向政府尋求借調人選過渡。

民政局長徐英偉感謝栢志高過去6年的貢獻，就管理局提出在過渡期間借調政府人員的建議，港府會詳細考慮和全面配合。

原明年8月完約離任

栢志高：政府無人交代原因

本報獲得栢志高向員工發出的電郵，交代離任原因。他稱原定明年8月完成現時合約後離任，以讓管理局有充足時間處理招聘和過渡事宜，但接獲管理局主席唐英年通知，政府要求他提早離任。栢志高表示，由於政府無人曾向他交代，故難揣測作此決定的動機，形容自己是帶着傷感和失望離開西九管理局。

西九董事局成員葉傲冬形容，栢志高加入西九時正值建設期，隨着各項建築落成，現步入營運期。葉傲冬認為，要栢志高的繼任人兼備商業營運和藝術管理能力是不現實，認為若繼任人是商業專才，需有藝術管理人才任副手，相反亦然。

西九文化區成立先後經歷3名行政總裁，包括謝卓飛、連納智及即將離任的栢志高，三人均為外籍人士。其中謝卓飛上任5個月便辭任，連納智於2011年7月出任該職，完成首份3年合約後，本來續任兩年，及後提早請辭，較原來合約提早一年離任，栢志高於2015年接替連納智出任行政總裁。