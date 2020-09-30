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涉么鳳後人命案 女死者胃穿孔失血10公升

【明報文章】老字號涼果店「么鳳」的家族成員「大舅父」朱偉坤，兩年前被發現與一名女子雙雙倒卧酒店房間，女子隨後被控謀殺，惟在還押期間死亡，死因庭昨日繼續研訊。醫生表示女死者食道及胃道之間穿孔，推斷與她患糖尿病有關，因為糖尿病患者血管較易收窄，腸胃血管不健康，容易加劇供血不足問題，引發缺血性病變。

醫生推斷與糖尿病有關

死者張燕琼（終年60歲）因涉謀殺案還押大欖女懲教所，去年6月8日不適送院，翌晨11時不治。屯門醫院急症室醫生蘇頌威表示，死者由救護車送院時，心臟一度停頓12至13分鐘，經急救後才恢復心跳。

屯門醫院深切治療部醫生陳思敏稱，死者入院當日照胃鏡檢查，被發現食道及胃道之間有約5厘米破洞，隨即做切除手術。陳說，醫護人員在手術期間不停為死者輸血，她失血量仍達10.5公升；一名50公斤重的女子體內約有4公升血液，故死者失血量相當於女子2倍至3倍的血液量。陳稱，死者流血不止、腸胃供血不足，因此併發缺血性病變及多重器官衰竭，腸胃在數小時內壞死。

庭上透露死者曾服用亞士匹靈以預防中風。陳表示，亞士匹靈的副作用是刺激胃黏膜，或導致胃部撕裂，不過死者沒有胃潰瘍迹象，可以排除亞士匹靈令胃穿孔的可能。所有證人作供完畢，死因裁判官今日將總結證供及引導陪審團裁決。

【案件編號：CCDI517/19】

相關字詞﹕大欖女懲教所 還押 死因研訊 謀殺案

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