民主黨訪德領事 冀推助港人赴德方案

【明報專訊】中國外交部月初宣布，限制美國駐華使領館，包括美國駐港總領事館和相關人員的活動。《南華早報》前日引述內部文件，指美國駐港總領事館若要到訪政府機構或與官員見面，必須經外交部駐港特派員公署批准。民主黨國際事務委員會主席劉慧卿與該黨數名區議員昨日與德國駐港總領事林文禮會面，希望德國關注香港人權自由狀况，並推出類似英國的支持港人方案，歡迎港人到當地讀書和工作。
另外，中國外交部網站「主要官員」欄目近日更新信息，顯示外交部亞洲司司長吳江浩已任外交部部長助理，分管亞洲地區、邊界與海洋，和涉港澳台外交事務。
接觸港官須外交部批准
消息：只限美領館人員
中國外交部的舉動是回應美國限制中國駐美外交人員的活動，包括規定高級外交官到訪大學校園、與地方官員會面等，須先獲美方批准。
有了解相關政策人士向本報透露，外交部的要求只適用於美國外交人員，德國駐港領事館人員無此類限制；外交部駐港特派員公署執行中國外交部的指示，美國領館人員要向公署取得許可，方可與政府人員或政界中人會面。
劉慧卿昨回覆查詢表示，近日沒有與美國駐港總領事館人員會面，而她亦不透露德國有否受到中方同樣的限制。她稱，昨日是與德國駐港總領事的定期會面，交流香港情况，包括《港區國安法》實施後大家擔心的事和問題。