民主黨訪德領事 冀推助港人赴德方案

另外，中國外交部網站「主要官員」欄目近日更新信息，顯示外交部亞洲司司長吳江浩已任外交部部長助理，分管亞洲地區、邊界與海洋，和涉港澳台外交事務。

接觸港官須外交部批准

消息：只限美領館人員

中國外交部的舉動是回應美國限制中國駐美外交人員的活動，包括規定高級外交官到訪大學校園、與地方官員會面等，須先獲美方批准。

有了解相關政策人士向本報透露，外交部的要求只適用於美國外交人員，德國駐港領事館人員無此類限制；外交部駐港特派員公署執行中國外交部的指示，美國領館人員要向公署取得許可，方可與政府人員或政界中人會面。

劉慧卿昨回覆查詢表示，近日沒有與美國駐港總領事館人員會面，而她亦不透露德國有否受到中方同樣的限制。她稱，昨日是與德國駐港總領事的定期會面，交流香港情况，包括《港區國安法》實施後大家擔心的事和問題。