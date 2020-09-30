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賭王女兒何超賢入稟 申委任父遺產管理人 律師：爭產第二步

【明報專訊】「賭王」何鴻燊今年5月26日離世，何氏家族成員何超雄、何超瓊、何東舜銘和何超賢先後向高等法院遺產承辦處提交「知會備忘」。何超賢（圖）前日入稟高等法院，要求法庭根據《遺囑認證及遺產管理條例》，任命企業諮詢公司的兩名總經理為遺產管理人。有律師形容是次入稟等同踏入「爭產第二步」。

何超賢未回應 四太：不清楚

原告為何鴻燊大房次女何超賢，被告為大房么女何超雄、二房長女何超瓊，以及「十姑娘」何婉琪兒子、何鴻燊的外甥何東舜銘。原告在入稟狀要求法庭下令，根據《遺囑認證及遺產管理條例》第36條中「就無遺囑者的遺產委任遺產管理人」的條文，委任安邁企業諮詢公司的兩名總經理杜艾迪（Edward Simon Middleton）及黃詠詩擔任遺產管理人。入稟狀又指出，除非法庭另有命令，相關管理費將按公司每小時2535至6630元收費計算，並由死者遺產支付。

本報記者致電何超賢旗下公司，有職員表示「何小姐不便講任何事情」。「四太」梁安琪回應本報記者電話查詢時說：「剛從北京回港，不清楚香港發生的事情，關於何超賢入稟申請遺產管理人，亦不清楚。」

律師：或不認可原管理人

律師蘇文傑接受本報查詢時表示，何超賢今次引用「就無遺囑者的遺產委任遺產管理人」的條文，代表她認為何鴻燊沒設立遺囑，要求法庭委任合適的遺產管理人；又或者是何超賢不認可遺囑原本指定的管理人，或認為該管理人已無精神行為能力，甚至已經身故，故要求法庭另立合適的管理人。假如其他人不接受有關安排，可要求法庭委任另一名遺產管理人。蘇文傑形容是次入稟可被視為「爭產第二步」。

【案件編號：HCMP1597/20】

相關字詞﹕何東舜銘 何超瓊 何超雄 高等法院 爭產風波 遺產管理人 何超賢 何鴻燊

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