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港聞二

騙黨偷資料申卡 狂碌220萬

【明報專訊】警方搗破信用卡詐騙集團，騙徒涉嫌利用盜取回來的個人資料，假冒事主向銀行申請或報失信用卡，並以有關信用卡購物，涉款220萬元，拘捕6人。

假冒銀行職員騙個人資料

警方商業罪案調查科近月留意到一個詐騙集團，以假冒銀行職員等手法騙取個人資料，再冒認事主向銀行報失信用卡，並派員到事主的地址信箱偷取銀行寄出的信用卡，再以該信用卡購買高價產品，如電子產品及禮物卡等，直至信用額用完。

警方表示，詐騙集團近日更利用盜取得來的個人資料，以及虛假的入息及住址證明向銀行申請信用卡，並以集團成員的地址收取信用卡。

警方稱，該集團於今年4月至9月，利用相關手段以8名事主的資料騙取12張信用卡，並購物220萬元。警方翻看閉路電視片段後，鎖定集團骨幹成員，並在其中兩人前日（28日）在灣仔一鐘表行購物時將他們拘捕，起回兩張信用卡，一張假身分證及一張假身分證補領紙，連同其後在各區拘捕的4人，共5男1女涉嫌串謀詐騙被捕，年齡19至43歲，報稱任職侍應、地盤工人、無業等。

冒事主致電手機網絡商

中止交易短訊提示

商業罪案調查科高級督察鄧啟榮表示，部分案件中，騙徒會假冒事主致電手機網絡供應商，中止電話短訊提示功能，令事主在騙徒簽帳時收不到短訊通知。他指，案件涉及約40多宗交易，由數百元至數十萬元不等。警方展示的證物中，包括交通銀行及大新銀行發出的信用卡申請文件。

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