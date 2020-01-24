網上學習 7歲女近視深200度 學童對屏幕日均10小時 平均增87度

護眼基金、理工大學眼科視光學院等6個眼科視光機構，在今年7月28日至9月10日，分別向400名育有6至17歲子女的家長、其子女，以及115名眼科視光師調查。家長填寫問卷後，再由眼科視光師為子女視光檢查。

用電子產品較停課前多1.1倍戶外活動大減57%

調查顯示，受訪者子女在2月至5月平均每日花近10小時使用電子產品，較停課前多出1.1倍；花5.9小時以電子產品或印刷書籍學習，較停課前（4.6小時）增加28%。但每周只有2.4小時戶外活動，較停課前（5.6小時）大幅減少57%。而近六成家長表示子女不會自行停用電子產品。

六成取消延期缺席視光檢查

受訪視光師表示停課期間，六成學童取消、延期或沒出席綜合眼科視光檢查。沒用近視控制眼鏡片或角膜矯形鏡等控制近視的學童，平均距離上次驗眼10.8個月，近視度數平均按年增加87度，較一般情况的75度增加16%。其中，最高近視增長個案是一7歲女童，她每日花12小時閱讀及用電子產品，但每星期戶外活動從停課前每周6小時減到1小時。她在10個月內從無近視，發展至175度及150度，推算一年近視增達200度。

12歲中二生林心如，停課期間每日在網上上課4至5小時、做1至2小時功課，一周有3日要在網上補習兩小時。2018年時她只是左眼有175度近視，右眼沒近視，當她開始戴角膜矯形鏡，雙眼度數沒太大改變。但經歷了疫情，右眼出現100度近視。

籲教師讓學生隔20分鐘休息

負責上述個案的詹振邦補充，現在學童的網上學習通常「一堂駁一堂」，呼籲教師讓學生每20分鐘休息一次。與電腦距離亦應盡量不超過約45至50厘米，有機會亦應多外出活動，因光線充足，眼球增長幅度會減慢。

津貼小學議會主席、九龍灣聖若翰天主教小學胡艷芬表示，關注學童長時間用電子器材情况，她以自己學校為例，會編排學生上一節35分鐘的課，便休息35分鐘，另亦建議老師在課堂間，抽時間讓學童填寫紙本作業，減少看熒幕時間。

明報記者

（疫情第三波）