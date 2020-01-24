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網上學習 7歲女近視深200度 學童對屏幕日均10小時 平均增87度

【明報專訊】新型冠狀病毒疫情期間，學童長期留家網上學習，眼科視光機構調查發現，學童在疫情下平均每日花近10小時用電子產品，較停課前多1.1倍，結果學童在今年2月至5月的近視度數平均增87度，較「一般情况」的75度增16%，有7歲女童10個月內由無近視變成兩眼近視175度及150度，推算一年增加度數達200度。香港執業眼科視光師協會會長詹振邦擔心網上學習及娛樂成為新常態，學童近視度數增幅將會不堪設想。

護眼基金、理工大學眼科視光學院等6個眼科視光機構，在今年7月28日至9月10日，分別向400名育有6至17歲子女的家長、其子女，以及115名眼科視光師調查。家長填寫問卷後，再由眼科視光師為子女視光檢查。

用電子產品較停課前多1.1倍戶外活動大減57%

調查顯示，受訪者子女在2月至5月平均每日花近10小時使用電子產品，較停課前多出1.1倍；花5.9小時以電子產品或印刷書籍學習，較停課前（4.6小時）增加28%。但每周只有2.4小時戶外活動，較停課前（5.6小時）大幅減少57%。而近六成家長表示子女不會自行停用電子產品。

六成取消延期缺席視光檢查

受訪視光師表示停課期間，六成學童取消、延期或沒出席綜合眼科視光檢查。沒用近視控制眼鏡片或角膜矯形鏡等控制近視的學童，平均距離上次驗眼10.8個月，近視度數平均按年增加87度，較一般情况的75度增加16%。其中，最高近視增長個案是一7歲女童，她每日花12小時閱讀及用電子產品，但每星期戶外活動從停課前每周6小時減到1小時。她在10個月內從無近視，發展至175度及150度，推算一年近視增達200度。

12歲中二生林心如，停課期間每日在網上上課4至5小時、做1至2小時功課，一周有3日要在網上補習兩小時。2018年時她只是左眼有175度近視，右眼沒近視，當她開始戴角膜矯形鏡，雙眼度數沒太大改變。但經歷了疫情，右眼出現100度近視。

籲教師讓學生隔20分鐘休息

負責上述個案的詹振邦補充，現在學童的網上學習通常「一堂駁一堂」，呼籲教師讓學生每20分鐘休息一次。與電腦距離亦應盡量不超過約45至50厘米，有機會亦應多外出活動，因光線充足，眼球增長幅度會減慢。

津貼小學議會主席、九龍灣聖若翰天主教小學胡艷芬表示，關注學童長時間用電子器材情况，她以自己學校為例，會編排學生上一節35分鐘的課，便休息35分鐘，另亦建議老師在課堂間，抽時間讓學童填寫紙本作業，減少看熒幕時間。

明報記者

（疫情第三波）

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