加快工務工程 申撥款同步招標

統計處資料顯示，今年6至8月建造業失業率達11.1%，就業不足率亦達8.1%。林鄭月娥稱，政府將加快推動工務工程，除為業界開拓更多就業機會外，此舉亦是逆周期措施，相信建造業投資有助帶動其他經濟活動。

她說，根據財政預算案中期預測，未來4至5年工務工程開支每年逾1000億元，但隨着經濟下行，過去一年政府工程招標價格下降，此時展開工程更具成本效益，因此發展局將加大力度採取措施，包括加快已獲立法會通過工程，當中50%已批出合約，48%正招標，餘下2%即將招標；以及加快進行今個財政年度涉210億元撥款的小型工程。

林鄭：分拆工程合約 惠及大小承建商

至於新一個立法年度申請上馬的新工程，林鄭表示將採取「同步招標」措施，政府爭取撥款期間，同步完成詳細設計和標書招標，但會待立法會批准撥款後才批出合約。她又稱，為令工程能夠「雨露均沾」，讓大、小型承建商均有機會承辦工程，會把大型工程合約分拆易於管理規模，讓更多中小企業、顧問和承建商參與；發展局也會實施顧問分組計劃，分配工程項目予不同規模顧問公司。

她續稱，政府亦會要求房委會、房協、市建局、科學園、數碼港等公營機構加快工程項目；至於私人工程特別是建屋項目，政府可加快或簡化工程審批程序，讓項目盡快展開。

商會籲完善工程規劃 免業界時飽時餓

香港建造商會第一副會長林健榮表示，歡迎政府加快推動工務工程，形容建造業是本地產業投資，有助推動本港經濟復蘇。他認為，政府必須有完善及持續工程規劃，避免工程量不均，令業界出現「一時飽死，一時餓死」情况。他建議政府增加投標誘因，大型承建商若與中小企業合作投標，可獲額外加分，令更多中小承建商有機會「向上流」。

立法會工程界議員盧偉國表示，政府今次推出措施是回應業界訴求，他說政府目前亦有不少工務及基建工程有待推出，但相信新一個立法會年度面臨泛民或再次「拉布」，期望一次惠及民生的工程能早日推出。

學者籲增公共開支 刺激私營機構投資

另外，中大經濟學系講座教授劉遵義昨出席團結香港基金論壇時表示，預計本港今年全年實際本地生產總值將下跌8%，建議政府增加公共開支，如翻新公共設施樓宇、建造醫院、為公屋裝設Wi-Fi，推行政府文件數碼化等，以增加就業以及刺激私營機構發展投資。

（疫情第三波）