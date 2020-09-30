指長留密集封閉環境 戴口罩仍可染疫 袁國勇倡安老院人均面積目標8平米

元朗護老院七旬婦送院驗出抗體

消息指，位於元朗鳳翔大廈1字樓的元朗護老院有一名71歲女院友前日下午送往博愛醫院後初步確診，她沒新冠病毒病徵，同時體內驗出抗體。

元朗護老院為甲二級買位私營安老院，屬高度照顧類別，提供16個資助宿位，人均面積要求為8平方米，另有58個私營宿位；設單人、雙人或三至四人房。該院舍持牌人為景耀有限公司，兩名董事同時任另外5間院舍的董事，包括元朗康德護老院。

元朗護老院入口昨午原本落閘，其間有職員開閘讓人進入。記者昨三度致電該院，查詢是否有院友染疫及需否撤離，接線員工稱工作繁忙，不便回應。

社署：安老院有參與第三輪檢測

社署發言人表示，自9月18日起為全港安老院等員工展開第三輪檢測，香港華大基因科技服務有限公司合共檢測約2.46萬個樣本。元朗護老院大部分員工參與是次檢測。發言人稱社署7月8日向安老院發出信件，提醒除體恤原因外，一律不得探訪。

就防範秋冬爆發，港大微生物學系講座教授袁國勇回覆本報時，列舉五大關鍵控制點（見表），其中指出長時間於密集、密閉的環境內聚集，如公共交通工具、安老院等，即使戴口罩仍可能感染。

袁團隊巡院舍 部分涉通風問題

據了解，袁國勇團隊曾到深水埗、屯門等多間安老院視察。袁指出，本港部分院舍涉及通風問題，包括沒鮮風進入，空氣經抽氣扇吹向長者公共休息區，部分抽氣扇未能運作等；另有院舍於廁所放置洗衣機等，涉違《安老院實務守則》中洗手間不得作其他用途的規定。團隊發現有院舍共用洗手盤清潔面部及口腔，換片、導管飼餵及傷口護理等高風險護理程序，未有充分遵守指引等。

袁國勇提出多項院舍防疫目標（見表），包括增加人均面積至8平方米，牀距至少1米；與機電工程署合作改善通風問題，例如空氣應由乾淨區流向受污染區，再到室外；為導管餵食、換片、傷口護理等制定簡單、分步驟的護理程序等。

業界：申改建需時長 籲增土地設院舍

安老服務協會主席陳志育表示，最簡單快捷提升院舍環境的做法，是做小型工程改善通風，社署早前聯同機電工程署到不同院舍視察及評估環境。至於增加人均面積，他說社署早前成立的檢視院舍法例及實務守則工作小組，提出高度照顧院舍人均面積由6.5平方米增至9.5平方米，但修例未有具體時間表並設有過渡期，形容遠水未能救近火。

陳志育續稱，目前半開放式房間不利感染控制，院友站立時咳嗽或打噴嚏噴出飛沫，或會感染其他院友，亦涉私隱問題，「若政府只小修小補，解決不到核心問題」。他補充，即使有院舍自覺環境較差要改建，要入紙申請，動輒需時數月至一年，亦無處安置已入住的院友，促請港府增撥土地予不同機構設立院舍。

另外，衛生防護中心昨公布的4宗輸入個案涉法國、加拿大、印度，全部沒病徵，本港至昨累計5079宗確診及1宗疑似個案。

（疫情第三波）