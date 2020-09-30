港聞

港聞二

食客食肆內違限聚 每人罰2000 修訂限令 放寬宗教聚會隊際運動

【明報專訊】明日是中秋節及國慶，港府本周沒大規模放寬社交距離措施，4人限聚令將維持；不過周五起可恢復在崇拜地點進行宗教活動，參與人數不可超過處所可容納人數的50%，亦容許在體育場所做隊際運動。而為增加阻嚇作用，食肆違反每桌4人規定以往只負責人被罰，食衛局修例今起違規食客每人可罰款2000元。飲食業界稱此舉可增阻嚇，但憂食客更怕外出用膳。

明報記者

食物及衛生局昨宣布收緊限聚令豁免，原本市民在食肆和表列處所，包括卡拉OK、派對房等可獲豁免限聚令，今起生效的修訂要求市民須遵守處所有關群組聚集的限制，才可獲豁免限聚令。現時食肆每枱限坐4人，若食客違反規定，一張枱坐逾4人或沒分隔，修例前只有食肆負責人犯法；修例後食客亦可被票控。

現有限聚令人數上限是4人，酒吧每枱限坐2人，消息稱酒吧一枱坐3名酒客，酒客不會因上述修例而違反限聚令，但酒吧負責人仍屬犯法。

警消息：倘違例 一枱每人都遭票控

至於同住一戶者可獲豁免限聚令，若同住的一家五口在食肆同枱食飯，食客會否被票控？若超出每枱4人，同枱食飯的每個人會否都票控？食肆負責人會否因同時違反處所限制和限聚令而收兩張告票？食衛局回覆稱，不獲豁免者會否因觸犯限聚令而被票控，要視乎當時實際情况、有關人等是否已採取合理步驟確保處所的群組聚集限制獲遵守等。

警方消息稱，新例生效初期會勸喻，屢勸不改才發告票，被問是否違例的食客都發告票，例如8人一枱就發8張，消息人士稱是。

餐務協會：增阻嚇 亦憂影響生意

中小食店聯盟憂執法不公 針對黃店

香港餐務管理協會會長楊位醒表示，間中會有食客不遵守每枱4人規定，即使勸說亦不理會，「佢哋會話『怕咩，有事我負責』，其實最後都係我（負責人）負責。」他認為，修例後可增加對食客的阻嚇力，但亦擔心食客因此而被嚇怕，不敢外出用膳，進一步影響生意。香港中小企食店聯盟召集人林瑞華說，疫情已回落，不明白為何仍要收緊食肆限制，形容是倒行逆施。他擔心執法者會否公平執法，憂法例會被用作針對「黃店」。

賦權食衛局長指定特定類別者免檢

此外，政府今起修例賦權食衛局長，可指明某地區的特定類別者，符合特定要求就可免檢疫。據憲報，合資格者要與香港有密切聯繫，或其行程「對符合香港經濟發展利益的目的屬必要」，或「在其他方面符合香港的公眾利益」。政府稱，正檢視內地和澳門等情况，考慮容許身處這些地區的香港居民，若有指定限期內的新型冠狀病毒檢測陰性報告，入境後可免14日強制檢疫，「以致兩地人員往來在疫情許可下可以逐步趨向正常化」。

內地澳門返港免檢 林鄭：最後研究階段

特首林鄭月娥昨出席行會前說，有關安排合理，讓港人可回港探親、覆診等，已進入「最後的研究階段」。據衛生署數據，本港至昨有29名確診者潛伏期曾到內地，而自內地抵港者強制檢疫實施以來，衛生署約發27.4萬份檢疫令。

袁國勇：返港者須持72小時檢測

港大微生物學系講座教授袁國勇認為，若上述返港者持有72小時檢測報告，措施屬可接受。

曾提出類似建議的工聯會立法會議員麥美娟認為，容許部分居內地港人返港免檢疫是「行了半步」，該會至今收到600個家庭求助，主要是原本在內地居住、在香港工作的港人在疫情下無法回內地的家、要在香港租樓住，亦有在澳門工作的港人2月之後都無法回港，她認為應盡快開通「健康碼」。

（疫情第三波）

相關字詞﹕口罩令 封關 限聚令 疫情第四波 疫情第三波 新型冠狀病毒

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