【疫境前行】陳智遠批傳統旅業被自由行養懶 倡參考台日「地方創生」 吸外地客重複來港

陳智遠形容疫前的旅遊業着力「跑數」追旅客人數，導致很多旅遊規劃出錯，「為什麼不可以集中吸引遊客來香港很多次？」他批評，傳統旅遊業界被內地自由行「養懶」，缺乏危機意識，稱不想旅遊業在疫後「復原」，「不想回復『正常』，因以往的正常很扭曲」。

脫離走馬看花層次 需政府政策協調

陳智遠引述台灣亞都麗緻大飯店前總裁嚴長壽曾說旅遊分3種層次，第一層是走馬看花；第二層是深度遊；第三層是「無期無為」，即沒有特定行程，隨意感受當地文化。他認為香港仍停留在第一層，景點和店舖都是為旅客服務，而不是如第三層般，由本地人認同的好東西，吸引外地人來港體驗，甚至會重複多次訪港。

他舉例，可參考日本和台灣近年推行的「地方創生」（見另稿），推動本地風土文化體驗，控制好人數，「遊客可以去台灣宜蘭住兩日，為什麼不可以在香港的北區住兩日？」但他認為必須有政府政策協調，以打通現時政府部門各自為政的局面，例如解決交通、人流等配套。

陳智遠稱去年花了三分之一時間在北角皇都戲院保育工作，但強調不是要做保育鬥士，「是因為香港少一個歷史建築，即是少一個旅遊景點，直接影響旅遊業」，他稱帶遊客游走歷史景點時，感受至深正是親見歷史建築逐一在本港消失。

虛擬遊網上帶團 「與實體團沒大分別」

疫情直接影響陳智遠的公司，實體團近乎零數目，要維持員工不減薪、不放無薪假，他與海濱事務委員會合作舉辦了6次西環虛擬實地遊，觀眾透過熒幕隨導遊「本地遊」。他稱箇中經驗可應用在其他商業項目。陳智遠發現，本地學校對虛擬團有需求，包括大學與外地教授交流、本地學生學習等，因疫情不能實地進行的活動都可轉為虛擬，稱學生不會因疫情而沒有學習需要。

他又說，虛擬團與實體團一樣需要實時、觀眾可參與、有人情味、主持有性格等，與實體團沒有太大分別。他預期疫後旅遊業將是一場腥風血雨的競爭，因此現時應開始透過虛擬團，先吸引外地客對本港的興趣，在開關後選擇來港旅遊。