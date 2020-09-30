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【疫境前行】盼「帶最多錢來 帶最少錢走」 會展遊旅客重中之重

【明報專訊】每年來港的會議、展覽及獎勵旅遊（MICE）旅客接近200萬人次，旅發局主席彭耀佳表示，已爭取多個大型展覽活動在未來一兩年在本港舉行，稱會展旅遊旅客是本港首要吸引的外地旅客，原因是他們消費力較高，但認為人數不足以「填氹」，彌補疫情帶來的損失，需同時爭取較富裕的高消費旅客來港。

2018年會展客人均消費高整體過夜客24%

根據旅發局年報，2017年訪港過夜會展獎勵旅遊旅客有195萬人次，人均消費逾8500元，較整體過夜旅客人均消費額高33%；2018年有197萬人次，人均消費8200元，較前一年略減，但仍較當年整體過夜旅客人均消費額高24%。彭耀佳說，會展旅遊旅客大都「花公司錢」，因此花錢較豪爽，而旅發局正希望吸引「帶最多錢來（香港）、帶最少錢離開」的旅客。

彭耀佳表示，本港已爭取得數個大型會展活動來港舉行，若疫情受控，將在未來一兩年間舉辦，例如首次在港舉行的亞洲運動科技會議、明年至2025年舉行3次亞洲殯儀及墓園博覽暨會議等，他希望會展旅客的「雪球」可愈滾愈大。

旅發局今年11月將舉行美食佳餚巡禮網上版，彭耀佳強調活動不止網上，也會「走入」酒店或餐廳等，有廚師示範菜式等活動。他認為疫情過後網絡仍有一定角色，將來維持在中環海濱舉行同一活動時可加入今年網上版元素，滲透至會場外餐廳和酒店等，增加活動的舉辦形式。

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