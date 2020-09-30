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【疫境前行】旅發局主席彭耀佳：訂衛生標準程序 旅客放心散心

【明報專訊】香港旅遊發展局推算全港有80萬人直接或間接受惠於旅遊業，但新冠病毒疫情直接衝擊全球旅遊業，影響大批旅遊從業員生計。旅發局主席彭耀佳接受本報專訪稱，旅客在疫後將非常重視旅遊目的地的健康和衛生工作，故本港要制訂旅遊衛生標準程序，涵蓋旅客下機抵港、乘坐交通工具、入住酒店、到餐廳吃飯等每個環節。至於恢復開放跨境旅遊前，他認為本地旅遊業界為轉型生存，自會想出很多新「橋」吸引本地人。

明報記者 馮樂琳

本港今年1月下旬出現首宗新冠病毒確診個案，該月旅客人數維持在320多萬人次；隨着疫情爆發後採取多項限制出入境及檢疫措施，今年8月旅客人次只有近4500，下跌99.9%。「旅遊已是全球人的習慣，是生活一部分」，彭耀佳受訪時稱，若疫情受控，相信全球人會立即出外旅行，但預期旅客人數需時逐步恢復，並會先以短途客為主，旅客建立信心後才會恢復中長途旅行。他稱旅遊業是全球國家的重要外匯及就業資源，因此各國已為重啟旅遊作部署，他預計旅客將成為全球重要競爭戰場。

自落機到酒店 涵蓋交通餐飲景點

至於香港如何「迎戰」，彭耀佳說，旅客旅行求開心，不希望因旅行影響健康，故會首選衛生程度較好的目的地；而他認為這段時間，香港要制訂統一的旅遊衛生標準程序，向旅客展示香港如何懂得控制疫情。

彭耀佳表示，現正與業界商討旅遊衛生標準程序的做法，範圍將涵蓋旅客抵港後接觸到的機場、交通工具、酒店、餐廳、景點等多個環節，細節包括各場地的座位數目和擺放方式、量度體溫的程序、清潔頻率、服務流程如餐廳的傳菜方式、員工健康等，都有清楚而統一的標準。他又稱外界會有方法可得知業界是否達到標準。

疫情爆發前，旅客問題一度成為地區議題，引起過不少爭拗。彭耀佳認同，若很多旅遊巴同一時間在同一地區落客，會對當區居民造成很大壓力。他說近年跟團訪港旅客佔整體旅客的比例已很低，但認同仍有必要分流旅客。旅發局將來會多鼓勵外地旅客以自由行方式來港，以家人、朋友的小型團體為單位，減少大群人集中去一個地點，因此將研究推出資訊平台，在網站或手機應用程式提供不同景點的人數、售票量等，供旅客彈性調整行程。

跨境旅遊重建前鼓勵本地遊

在跨境旅遊重建前，彭耀佳認為要多鼓勵本地遊，「香港人可以幫香港人，香港人也可以撐香港」。他說港人習慣外遊，長周末都會到台灣等鄰近地區短途遊，建議港人既然已有外地旅遊的金錢預算，倒不如留港做旅客。他認為本地旅遊業界為轉型生存，定會想出很多新「橋」，例如Staycation（宅旅遊），以及酒店舉辦不同新活動，例如親子手工班、烹飪班等，都是以往少見的。

港人最懂得「瓹窿瓹罅」，本港遊亦大可自由行，而旅行社又豈無角色？彭耀佳認為，地質公園、米埔等保護區仍需旅行社組團前往，部分偏遠離島也可由旅行社辦專船，並加入露營活動。他說，旅發局在6月底推出「旅遊‧就在香港」計劃，為業界提供本地遊的宣傳平台，其後因第三波疫情而暫停，他稱疫情放緩後會在適當時間重啟計劃。

■訪問片段

link.mingpao.com/65220.htm

相關字詞﹕旅發局 彭耀佳 疫情第三波 旅遊業 疫境前行

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