籲林鄭直接晤陳同佳 潘曉穎母質問：初心在哪

林鄭：明白潘母心情 不評論警做法

林鄭月娥昨出席行政會議前被傳媒問到會否接納潘母要求不讓陳同佳居於安全屋，她說不評論警方處理案件時的工作，但透露管浩鳴牧師於周一（28日）致電她，得悉對方應在本星期再跟陳同佳或其家人見面。林太補充，陳同佳已在香港服刑完畢，已履行法律責任，「所以基本上是一個自由人」，她亦是從管浩鳴處得知陳同佳情况。對於潘母，林太稱自己「知道」、「完全明白她的心情」，但重申在港要依法處理事情。

潘母其後將錄音發予本報在內的部分傳媒，再次要求陳同佳盡快到台灣自首，又問特首一年前稱修訂《逃犯條例》初心是幫助其女兒潘曉穎，質問林太：「現時你的初心和以前的初心為何分別那麼大？你的初心在哪？」認為特區政府不應在此事上袖手旁觀。潘母指管浩鳴早前稱自己不是陳同佳代言人，且陳同佳犯案時已是成年人，質疑陳同佳「為何仍需牧師代勞」，並追問林太何不直接與陳同佳會面，當面知悉其意願。

警務處長鄧炳強昨出席油尖旺區議會會議後，亦被傳媒問到出獄至今近一年的陳同佳仍居於警方安全屋的問題。鄧炳強稱事件涉及行動細節，不便公開。記者隨後兩度追問陳同佳是否「無限期」接受警方保護、浪費納稅人金錢、並予人警方「包庇殺人犯」之感，鄧炳強沒有正面回應，稱警方經風險評估後決定是否提供保護，視乎需要性、必要性、合理性、相稱性。

保護陳是否無限期？ 鄧炳強：經評估作決

據悉，陳同佳現居於警方安全屋內，人身自由受一定限制，但能透過新聞報道知道社會對其案件關注，包括潘母要求他於今年10月23日、即因洗黑錢罪在香港刑滿出獄一周年之前赴台灣自首。