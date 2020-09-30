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未答沒諮詢新聞界 鄧炳強：修警例前通知4工會

【明報專訊】警方修訂《警察通例》有關傳媒代表的定義引發爭議，警務處長鄧炳強昨日出席油尖旺區議會會議後，首度就事件接受傳媒質詢。他指警察通例是警隊內部指引，修訂前亦有通知4個傳媒工會，但沒正面回應為何事前沒諮詢新聞界。他又稱經過警方8月份一次行動後，與傳媒有不同討論，有意見認為欠客觀準則，故警方修訂通例。香港記者協會主席楊健興批評鄧炳強的說法誤導。

3前提：不阻執法 不危及警方 不參與示威

鄧炳強在區議會會議上回應稱，自己並非專業記者，因此不能判斷何謂專業記者，任何人都有權利採訪。他又形容警方在陽光下辦事，但前提是不能阻礙警方執法、不對警方構成危險、記者並非參與示威。

他在會後見記者，被三度追問為何修訂前沒有諮詢新聞界。他回應稱，警察通例是警隊內部指引，因應8月份行動的「先導計劃」（意指警方8月10日到壹傳媒大樓採取行動，安排部分記者進入封鎖區），之後曾與不同媒體商討，當時有意見認為欠缺客觀準則。他說警方因應有關意見而修訂通例，亦有通知4個傳媒工會。

楊健興：5月已反對任何識別安排

鄧炳強稱因應8月行動而修訂通例，但楊健興指出，早在5月流傳警方有意推行識別記者的系統，而當時工會與鄧炳強會面時，已表明反對任何識別記者的安排，若警方提出會即時離場。至於8月警方搜查壹傳媒大樓當日，他曾與警察公共關係科總警司郭嘉銓電話溝通，他向郭表示，新聞界一直有代表採訪（俗稱「做pool」）的慣例，政府新聞處亦有一套規則，例如採訪國家領導人，會讓幾間傳媒代表採訪，再發給其他行家。

楊健興說，限人數採訪必須有公平標準，而「做pool」的前提必定是因場地所限或活動性質，例如罪案現場需限人數，「但（警方）搜《蘋果》當日一定不是這個狀况，不應設限制，而警方亦解釋不到有什麼公共安全問題」。

至於鄧炳強稱是因應有業界認為需要有客觀準則才修例，楊健興批評他的說法完全誤導而且離譜。他指出，「做pool」的行家是做給全行，但警方現時只讓部分傳媒進入封鎖區採訪，有關記者只是做給所屬機構，「完全談不上公平」。

鄧炳強在區議會上表示，由去年6月反修例事件至今，警方拘捕10,022人，檢控2227人。他並稱，《港區國安法》實施至今有超過20人被捕，其中兩人被檢控。

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