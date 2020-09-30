港聞

港聞二

指網民煽動國慶遊行 中聯辦：挑釁國安法 警拘3男涉網上煽惑「月夕行動」

【明報專訊】中聯辦昨日發文指有網民發起於10月1日國慶日遊行，而極少數激進分子在網上策劃「月夕行動」，發起暴力衝擊等，是「公開煽動顛覆國家政權、攻擊執法機構和警員的恐怖行為，是對香港國安法和本地法律的公然挑釁」，又形容網民提出釋放12名涉嫌非法進入內地水域的港人的要求「荒唐」。警方前日及昨日拘捕3名男子，其中涉及在社交平台煽動他人參與「月夕行動」非法集結，參與縱火、襲警等行動；據了解案件暫不涉國安元素。

指提釋放12港人要求「荒唐」

對於12名港人涉嫌非法進入內地水域被羈押在深圳，中聯辦昨發文形容，12名被捕者「犯罪事實清楚，適用法律明確」，表示案件正在依法辦理中，但別有用心的人借此散布謠言，並在網上煽動在國慶和中秋期間非法遊行；警告香港國安法「利劍高懸」，不容亂港者妄為。文中指有網民煽動在10月1日（明日）發起非法遊行，並提出釋放12人的要求，「實在是言無法綱、行無底線」；又稱極少數激進分子在網上策劃「月夕行動」，策動攻擊警署，慫恿非法購買槍械、弓箭等殺傷性武器，對警員恐怖襲擊等，形容有關煽動是公然挑釁香港國安法和本港法律。

警消息：案件暫未涉國安元素

警方網絡安全及科技罪案調查科前日及昨日拘捕3名男子，他們涉嫌「煽惑他人縱火」、「煽惑他人造成公眾妨擾」及「煽惑他人非法集結」。據了解，其中兩名被捕者19歲，分別是中學生及大學生，涉嫌在連登討論區及Telegram煽動他人參與「月夕行動」非法集結，參與縱火、襲警等行動。另一名被捕的30歲男子從事運輸業，涉及另一個較早前的行動；3人分別在東區、沙田及屯門被捕。警方檢獲3部手機及2部電腦，3人正被拘留調查，警方不排除更多人被捕。警方在記者會展示的信息，顯示有人在Telegram說「火魔磚頭」、「帶三支火魔夠唔夠用」等。

據警方消息，案件暫未牽涉國安元素，由網網絡安全及科技罪案調查科處理，國安處沒有介入。不過，消息稱，若調查發現案件不止涉及煽動非法集結或縱火，而且涉及分裂國家等，不排除會交給國安部門處理。就網民發起「月夕行動」，警方發言人表示，會因應不同情况及形勢部署，警方不會公開行動細節。

執業大律師黃宇逸表示，若有人在網上發動於10月1日暴力衝擊、襲警等，有可能觸犯《港區國安法》的恐怖活動罪，該法例的第27條列明「宣揚恐怖主義、煽動實施恐怖活動，即屬犯罪」，至於是否只在網上發布信息已有觸犯國安法的嫌疑，黃宇逸認為需視乎情况而定，但過往的確有非國安法的案件，因網上言論而被入罪。

12港人家屬今到中聯辦表訴求

對於12名被內地扣押港人一案，警務處長鄧炳強昨出席油尖旺區議會後稱，本港警方正循跨境罪行、有沒有人安排潛逃的方向調查。他說，根據相互通報機制，內地當局正式拘捕他們後，會通報香港警方。被問警方會否向內地要求安排12人返港，鄧炳強沒有回應。面對家人被扣逾一個月，至今音信全無，部分被捕者家屬今日將到中聯辦表達訴求。

相關字詞﹕鄧炳強 12潛逃被捕港人 月夕行動 中聯辦

上 / 下一篇新聞

陳虹秀暴動罪表證不成立 反修例首宗 聞判落淚不慶祝：其餘7個仲喺犯人欄
陳虹秀暴動罪表證不成立 反修例首宗 聞判落淚不慶祝：其餘7個仲喺犯人欄
叫冷靜被指「挑撥警察」 陳：在現場會守社工原則
叫冷靜被指「挑撥警察」 陳：在現場會守社工原則
7．21白衣人案 1人擬認暴動罪
7．21白衣人案 1人擬認暴動罪
6•9立會外非法集結 5人認罪候判
6•9立會外非法集結 5人認罪候判
前地產經紀涉藏百利器 警否認曾問仇警否
前地產經紀涉藏百利器 警否認曾問仇警否
未答沒諮詢新聞界 鄧炳強：修警例前通知4工會
未答沒諮詢新聞界 鄧炳強：修警例前通知4工會
籲林鄭直接晤陳同佳 潘曉穎母質問：初心在哪
籲林鄭直接晤陳同佳 潘曉穎母質問：初心在哪
【疫境前行】旅發局主席彭耀佳：訂衛生標準程序 旅客放心散心
【疫境前行】旅發局主席彭耀佳：訂衛生標準程序 旅客放心散心
【疫境前行】盼「帶最多錢來 帶最少錢走」 會展遊旅客重中之重
【疫境前行】盼「帶最多錢來 帶最少錢走」 會展遊旅客重中之重
【疫境前行】陳智遠批傳統旅業被自由行養懶 倡參考台日「地方創生」 吸外地客重複來港
【疫境前行】陳智遠批傳統旅業被自由行養懶 倡參考台日「地方創生」 吸外地客重複來港
【疫境前行】話你知：地方創生 體驗文化生態
【疫境前行】話你知：地方創生 體驗文化生態
食客食肆內違限聚 每人罰2000 修訂限令 放寬宗教聚會隊際運動
食客食肆內違限聚 每人罰2000 修訂限令 放寬宗教聚會隊際運動
指長留密集封閉環境 戴口罩仍可染疫 袁國勇倡安老院人均面積目標8平米
指長留密集封閉環境 戴口罩仍可染疫 袁國勇倡安老院人均面積目標8平米
加快工務工程 申撥款同步招標
加快工務工程 申撥款同步招標
網上學習 7歲女近視深200度 學童對屏幕日均10小時 平均增87度
網上學習 7歲女近視深200度 學童對屏幕日均10小時 平均增87度
衛署視光服務要等一年
衛署視光服務要等一年
騙黨偷資料申卡 狂碌220萬
騙黨偷資料申卡 狂碌220萬
賭王女兒何超賢入稟 申委任父遺產管理人 律師：爭產第二步
賭王女兒何超賢入稟 申委任父遺產管理人 律師：爭產第二步
民主黨訪德領事 冀推助港人赴德方案
民主黨訪德領事 冀推助港人赴德方案
利君雅簽署同意延長試用期
利君雅簽署同意延長試用期
涉么鳳後人命案 女死者胃穿孔失血10公升
涉么鳳後人命案 女死者胃穿孔失血10公升
韓公司入稟追新華旅遊327萬
韓公司入稟追新華旅遊327萬
中區軍用碼頭移交駐軍
中區軍用碼頭移交駐軍
稱政府要求 栢志高提早離任西九 指傷感失望非個人意願 管理局稱雙方同意
稱政府要求 栢志高提早離任西九 指傷感失望非個人意願 管理局稱雙方同意
海園財困撥款減半 保育基金研開源
海園財困撥款減半 保育基金研開源
中大教授研發訓練AI「P圖」
中大教授研發訓練AI「P圖」
LEGO迷教授研AI演算拼砌 盼用作機械設計
LEGO迷教授研AI演算拼砌 盼用作機械設計
多年飼料商被棄用 投訴馬會招標不公
多年飼料商被棄用 投訴馬會招標不公
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】七一吧10‧30結業：非關打壓
【Emily】七一吧10‧30結業：非關打壓
【Emily】SARS助抗疫 退休公僕逢疫「復出」
【Emily】SARS助抗疫 退休公僕逢疫「復出」
【Emily】阿廸議辦交吉 43歲收「光榮失業」蛋糕
【Emily】阿廸議辦交吉 43歲收「光榮失業」蛋糕
【Emily】房協派9萬套百元現金券 供居民消費
【Emily】房協派9萬套百元現金券 供居民消費
【Emily】郭偉强挺「阿牛」動議 諷議會自閹
【Emily】郭偉强挺「阿牛」動議 諷議會自閹
【Emily】陳日君見教宗撲空 籲為港任命好主教
【Emily】陳日君見教宗撲空 籲為港任命好主教