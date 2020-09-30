指網民煽動國慶遊行 中聯辦：挑釁國安法 警拘3男涉網上煽惑「月夕行動」

指提釋放12港人要求「荒唐」

對於12名港人涉嫌非法進入內地水域被羈押在深圳，中聯辦昨發文形容，12名被捕者「犯罪事實清楚，適用法律明確」，表示案件正在依法辦理中，但別有用心的人借此散布謠言，並在網上煽動在國慶和中秋期間非法遊行；警告香港國安法「利劍高懸」，不容亂港者妄為。文中指有網民煽動在10月1日（明日）發起非法遊行，並提出釋放12人的要求，「實在是言無法綱、行無底線」；又稱極少數激進分子在網上策劃「月夕行動」，策動攻擊警署，慫恿非法購買槍械、弓箭等殺傷性武器，對警員恐怖襲擊等，形容有關煽動是公然挑釁香港國安法和本港法律。

警消息：案件暫未涉國安元素

警方網絡安全及科技罪案調查科前日及昨日拘捕3名男子，他們涉嫌「煽惑他人縱火」、「煽惑他人造成公眾妨擾」及「煽惑他人非法集結」。據了解，其中兩名被捕者19歲，分別是中學生及大學生，涉嫌在連登討論區及Telegram煽動他人參與「月夕行動」非法集結，參與縱火、襲警等行動。另一名被捕的30歲男子從事運輸業，涉及另一個較早前的行動；3人分別在東區、沙田及屯門被捕。警方檢獲3部手機及2部電腦，3人正被拘留調查，警方不排除更多人被捕。警方在記者會展示的信息，顯示有人在Telegram說「火魔磚頭」、「帶三支火魔夠唔夠用」等。

據警方消息，案件暫未牽涉國安元素，由網網絡安全及科技罪案調查科處理，國安處沒有介入。不過，消息稱，若調查發現案件不止涉及煽動非法集結或縱火，而且涉及分裂國家等，不排除會交給國安部門處理。就網民發起「月夕行動」，警方發言人表示，會因應不同情况及形勢部署，警方不會公開行動細節。

執業大律師黃宇逸表示，若有人在網上發動於10月1日暴力衝擊、襲警等，有可能觸犯《港區國安法》的恐怖活動罪，該法例的第27條列明「宣揚恐怖主義、煽動實施恐怖活動，即屬犯罪」，至於是否只在網上發布信息已有觸犯國安法的嫌疑，黃宇逸認為需視乎情况而定，但過往的確有非國安法的案件，因網上言論而被入罪。

12港人家屬今到中聯辦表訴求

對於12名被內地扣押港人一案，警務處長鄧炳強昨出席油尖旺區議會後稱，本港警方正循跨境罪行、有沒有人安排潛逃的方向調查。他說，根據相互通報機制，內地當局正式拘捕他們後，會通報香港警方。被問警方會否向內地要求安排12人返港，鄧炳強沒有回應。面對家人被扣逾一個月，至今音信全無，部分被捕者家屬今日將到中聯辦表達訴求。