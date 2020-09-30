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前地產經紀涉藏百利器 警否認曾問仇警否

【明報專訊】去年8月5日有人發起「三罷」，39歲時任地產經紀涉在秀茂坪紀律部隊宿舍外管有摺刀等，又撕毁警方會面紀錄，及被搜出家中有過百把利器。他否認控管有攻擊性武器、刑事損壞、管有違禁武器及管有仿製火器等共5罪，昨日在觀塘裁判法院受審。辯方稱，有警員在被告被捕時問他：「你𠵱家仇唔仇警？」但作供警員否認，並指警方是「政治中立」。

稱被告拒簽會面紀錄 搶走撕毀

被告蘇廣達（39歲），案發時任地產經紀，現已轉職。他否認於去年8月5日在秀茂坪紀律部隊宿舍地下外管有一把卡片式摺刀、一把尖利萬用匙、一把剪刀；另於同月6日在秀茂坪警署接見室內損壞5頁會面紀錄，及在樂華邨的住所管有一支氣槍、50把短刀、8把卡片式摺刀、15把尖利萬用匙、15把開信刀、2把刀和52把剪刀。

警員伍漢林供稱，當晚7時許在宿舍外巡邏時，看到被告攜着黑旅行箱、黑背囊及黑腰包等物品前行，不時眼望宿舍。伍認為被告可疑，上前截查後，從被告物品中找到摺刀、萬用匙及剪刀，遂拘捕被告。伍隨後在警署為被告補錄口供，但被告不肯簽署會面紀錄，更搶走及撕毁紀錄，事後伍再以刑事損壞罪拘捕被告。

辯方在盤問時向伍指出，被告在宿舍外被鎖上手扣時，曾有警員問被告「你𠵱家仇唔仇警？」伍否認，並稱「我哋係政治中立，冇需要問佢呢啲嘢」。

另辯方向負責搜查被告住所的警員周嘉榮指出，被告曾向他解釋屋內物品用途，包括涉案氣槍是被告就讀中一時購買，已沒用很久，但周否認。案件今續。

【案件編號：KTCC1511/19】

（反修例風暴）

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