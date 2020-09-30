陳虹秀暴動罪表證不成立 反修例首宗 聞判落淚不慶祝：其餘7個仲喺犯人欄

陳虹秀（42歲）獲悉無罪釋放後，禁不住激動落淚，與犯人欄的其他被告擊掌，又與律師及友人相擁。代表陳虹秀的資深大律師潘熙向法庭申請訟費，但控方認為陳虹秀持續地出現在暴動現場，又不聽從警方勸喻離開，是自招嫌疑，反對辯方申請。法官沈小民着控辯雙方遞交陳辭，訟費事宜將在案件裁決時處理。

「法庭守唔守得住底線 先係香港人關注」

陳虹秀在庭外表示對裁決感到少少「驚訝」，自言獲判無罪釋放後心情激動，「我咁大個人，行出犯人欄嗰下都忍唔住喊」。但當她聽到其他被告恭喜她時，她隨即感到矛盾，「我就出咗嚟，但其餘7個仲喺犯人欄入面」。她表明不會慶祝，因目前仍有很多人被檢控，會盡快回歸工作，支援被檢控的人。

被問到是否認為警方濫捕、濫告，她稱「我諗呢個好多香港人都有答案㗎喇，反而究竟法庭守唔守得住最後一關個底線，先係全香港人都關注」。陳虹秀最後寄語香港人堅持，在合適的崗位上努力，不要放棄。其代表大律師潘熙則表示不評論法庭裁決。

餘下7名被告被裁定表證成立，他們表示不自辯亦不傳召證人。控辯雙方將於下月8日結案陳辭。

控罪指稱，7名被告包括自僱的余德穎（23歲）、學生賴姵岐（22歲）、電腦程式員鍾嘉能（26歲）、廚師龔梓舜（22歲）、簡家康（18歲）、莫嘉晴（23歲）及廚工梁雁彬（24歲），去年8月31日在灣仔軒尼詩道及盧押道一帶連同其他人參與暴動。龔梓舜另被指管有伸縮棍及懷疑汽油彈，被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪。

根據警方數字，截止今年9月15日，警方在反修例運動共拘捕10,022人，檢控2227人， 其中688人被控暴動罪，384人被控非法集結罪。576人已完成司法程序，當中484人須承擔法律後果。

【案件編號：DCCC12/20】

明報記者

（反修例風暴）

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