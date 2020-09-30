港聞

港聞一

陳虹秀暴動罪表證不成立 反修例首宗 聞判落淚不慶祝：其餘7個仲喺犯人欄

【明報專訊】去年8月31日港島大型衝突，「陣地社工」成員陳虹秀等8人被控暴動罪一案，昨在區域法院續審。控方本周一舉證完畢，法官沈小民昨表示，即使接納控方所有證供，給予最有利的考慮，陳虹秀當晚的言論及作為，都不足以構成非法集結，更遑論參與暴動，裁定陳虹秀暴動罪表面證供不成立，撤銷控罪，當庭釋放。本案為反修例運動中，首宗經審訊後被裁定暴動罪表證不成立的案件。

陳虹秀（42歲）獲悉無罪釋放後，禁不住激動落淚，與犯人欄的其他被告擊掌，又與律師及友人相擁。代表陳虹秀的資深大律師潘熙向法庭申請訟費，但控方認為陳虹秀持續地出現在暴動現場，又不聽從警方勸喻離開，是自招嫌疑，反對辯方申請。法官沈小民着控辯雙方遞交陳辭，訟費事宜將在案件裁決時處理。

「法庭守唔守得住底線 先係香港人關注」

陳虹秀在庭外表示對裁決感到少少「驚訝」，自言獲判無罪釋放後心情激動，「我咁大個人，行出犯人欄嗰下都忍唔住喊」。但當她聽到其他被告恭喜她時，她隨即感到矛盾，「我就出咗嚟，但其餘7個仲喺犯人欄入面」。她表明不會慶祝，因目前仍有很多人被檢控，會盡快回歸工作，支援被檢控的人。

被問到是否認為警方濫捕、濫告，她稱「我諗呢個好多香港人都有答案㗎喇，反而究竟法庭守唔守得住最後一關個底線，先係全香港人都關注」。陳虹秀最後寄語香港人堅持，在合適的崗位上努力，不要放棄。其代表大律師潘熙則表示不評論法庭裁決。

餘下7名被告被裁定表證成立，他們表示不自辯亦不傳召證人。控辯雙方將於下月8日結案陳辭。

控罪指稱，7名被告包括自僱的余德穎（23歲）、學生賴姵岐（22歲）、電腦程式員鍾嘉能（26歲）、廚師龔梓舜（22歲）、簡家康（18歲）、莫嘉晴（23歲）及廚工梁雁彬（24歲），去年8月31日在灣仔軒尼詩道及盧押道一帶連同其他人參與暴動。龔梓舜另被指管有伸縮棍及懷疑汽油彈，被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪。

根據警方數字，截止今年9月15日，警方在反修例運動共拘捕10,022人，檢控2227人， 其中688人被控暴動罪，384人被控非法集結罪。576人已完成司法程序，當中484人須承擔法律後果。

【案件編號：DCCC12/20】

明報記者

（反修例風暴）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕區域法院 撤銷控罪 暴動罪審訊 灣仔 8．31衝擊 陳虹秀 反修例運動

上 / 下一篇新聞

叫冷靜被指「挑撥警察」 陳：在現場會守社工原則
叫冷靜被指「挑撥警察」 陳：在現場會守社工原則
7．21白衣人案 1人擬認暴動罪
7．21白衣人案 1人擬認暴動罪
6•9立會外非法集結 5人認罪候判
6•9立會外非法集結 5人認罪候判
前地產經紀涉藏百利器 警否認曾問仇警否
前地產經紀涉藏百利器 警否認曾問仇警否
指網民煽動國慶遊行 中聯辦：挑釁國安法 警拘3男涉網上煽惑「月夕行動」
指網民煽動國慶遊行 中聯辦：挑釁國安法 警拘3男涉網上煽惑「月夕行動」
未答沒諮詢新聞界 鄧炳強：修警例前通知4工會
未答沒諮詢新聞界 鄧炳強：修警例前通知4工會
籲林鄭直接晤陳同佳 潘曉穎母質問：初心在哪
籲林鄭直接晤陳同佳 潘曉穎母質問：初心在哪
【疫境前行】旅發局主席彭耀佳：訂衛生標準程序 旅客放心散心
【疫境前行】旅發局主席彭耀佳：訂衛生標準程序 旅客放心散心
【疫境前行】盼「帶最多錢來 帶最少錢走」 會展遊旅客重中之重
【疫境前行】盼「帶最多錢來 帶最少錢走」 會展遊旅客重中之重
【疫境前行】陳智遠批傳統旅業被自由行養懶 倡參考台日「地方創生」 吸外地客重複來港
【疫境前行】陳智遠批傳統旅業被自由行養懶 倡參考台日「地方創生」 吸外地客重複來港
【疫境前行】話你知：地方創生 體驗文化生態
【疫境前行】話你知：地方創生 體驗文化生態
食客食肆內違限聚 每人罰2000 修訂限令 放寬宗教聚會隊際運動
食客食肆內違限聚 每人罰2000 修訂限令 放寬宗教聚會隊際運動
指長留密集封閉環境 戴口罩仍可染疫 袁國勇倡安老院人均面積目標8平米
指長留密集封閉環境 戴口罩仍可染疫 袁國勇倡安老院人均面積目標8平米
加快工務工程 申撥款同步招標
加快工務工程 申撥款同步招標
網上學習 7歲女近視深200度 學童對屏幕日均10小時 平均增87度
網上學習 7歲女近視深200度 學童對屏幕日均10小時 平均增87度
衛署視光服務要等一年
衛署視光服務要等一年
騙黨偷資料申卡 狂碌220萬
騙黨偷資料申卡 狂碌220萬
賭王女兒何超賢入稟 申委任父遺產管理人 律師：爭產第二步
賭王女兒何超賢入稟 申委任父遺產管理人 律師：爭產第二步
民主黨訪德領事 冀推助港人赴德方案
民主黨訪德領事 冀推助港人赴德方案
利君雅簽署同意延長試用期
利君雅簽署同意延長試用期
涉么鳳後人命案 女死者胃穿孔失血10公升
涉么鳳後人命案 女死者胃穿孔失血10公升
韓公司入稟追新華旅遊327萬
韓公司入稟追新華旅遊327萬
中區軍用碼頭移交駐軍
中區軍用碼頭移交駐軍
稱政府要求 栢志高提早離任西九 指傷感失望非個人意願 管理局稱雙方同意
稱政府要求 栢志高提早離任西九 指傷感失望非個人意願 管理局稱雙方同意
海園財困撥款減半 保育基金研開源
海園財困撥款減半 保育基金研開源
中大教授研發訓練AI「P圖」
中大教授研發訓練AI「P圖」
LEGO迷教授研AI演算拼砌 盼用作機械設計
LEGO迷教授研AI演算拼砌 盼用作機械設計
多年飼料商被棄用 投訴馬會招標不公
多年飼料商被棄用 投訴馬會招標不公
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】七一吧10‧30結業：非關打壓
【Emily】七一吧10‧30結業：非關打壓
【Emily】SARS助抗疫 退休公僕逢疫「復出」
【Emily】SARS助抗疫 退休公僕逢疫「復出」
【Emily】阿廸議辦交吉 43歲收「光榮失業」蛋糕
【Emily】阿廸議辦交吉 43歲收「光榮失業」蛋糕
【Emily】房協派9萬套百元現金券 供居民消費
【Emily】房協派9萬套百元現金券 供居民消費
【Emily】郭偉强挺「阿牛」動議 諷議會自閹
【Emily】郭偉强挺「阿牛」動議 諷議會自閹
【Emily】陳日君見教宗撲空 籲為港任命好主教
【Emily】陳日君見教宗撲空 籲為港任命好主教