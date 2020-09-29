【Emily】傘運6年 李永達詳述夏愨道點樣被佔

李永達提到，9．28當日佢行去金鐘政府總部外支持學生，「一群人浩浩蕩蕩行出馬路，當時夏愨道仍有車輛行駛中」，後來佢問一名工會領導借擴音器，企上夏愨道及添美道交界嘅石基，呼籲市民支援，10分鐘後東西行6條線就被佔領。

「歷史關頭唔好逃避 要肩負責任」

佢憶述，民主黨創黨主席李柱銘發言要求市民冷靜後，警察就施放首枚催淚彈；當晚佢問社民連陶君行借咗支煙，食咗1979年之後嘅第一支煙；翌日下晝立法會議員莫乃光、社工葉葆琳讚佢勁，帶市民去佔領馬路，李永達就話冇乜好勁，就算唔係佢帶市民去佔，都有「陳張何永達」帶，對佢而言，最重要係歷史關頭遇到責任唔好逃避，而係肩負責任。

佔中9人案另一被告、社福界邵家臻就上載警方施放催淚彈嘅相，話希望大家唔好太善忘、唔好太抗爭疲勞，指9．28係6年前狂射催淚彈嘅日子，「The rest is history」。