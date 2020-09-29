港聞

港聞二

15歲少年涉擲水樽 目擊警看片認不出自己

【明報專訊】去年11月2日港島有多場集會舉行，有市民晚上在旺角一帶聚集，其間一名15歲少年被指在警員押解疑犯時，向警察防線擲水樽。少年早前否認在公眾地方作出擾亂秩序行為罪，案件昨早於西九龍裁判法院少年庭開審。目擊事件的警長供稱，警員事後在現場搜索，找不到涉事水樽；另警長觀看辯方播放多段新聞片段時稱，因在場警員裝備打扮相似，「唔確定邊個係我自己」。

警員事後搜索找不到水樽

15歲少年報稱學生，在父親陪同下出庭。警署警長陳錦培案發時駐守西九龍總區應變大隊，在旺角亞皆老街一帶以便衣執勤。陳稱同袍晚上11時半拘捕一名女子，並把女疑犯押上警車，他負責在旺角新之城外築防線戒備，避免有人影響押犯。

陳供稱，當時兩面行人路各有20至30人聚集叫囂，突然一名戴眼鏡白衣男子舉高手，向警方防線投擲一個透明膠水樽，水樽跌在他前方15呎之內，並無擊中任何人。陳表示，警方隨即施放胡椒噴霧驅散，人群拔足四散，他上前追截掟樽男子，其間有人短暫阻擋其視線，最終制服本案被告。

在辯方盤問下，陳承認現場除了被告之外，亦有不少人穿白色上衣，但否認自己追錯人。辯方播放多條新聞片段，要求陳從片中認出自己，陳表示在場警員都戴有頭盔、眼罩和護肘等裝備，打扮相似，「唔確定邊個係我自己」。裁判官昨午裁定控罪表證成立，少年選擇不自辯，案件押後10月16日結案陳辭。

【案件編號：WKCC700009/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕西九龍裁判法院 少年法庭 在公眾地方作出擾亂秩序行為 反修例運動 旺角

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