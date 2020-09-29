15歲少年涉擲水樽 目擊警看片認不出自己

警員事後搜索找不到水樽

15歲少年報稱學生，在父親陪同下出庭。警署警長陳錦培案發時駐守西九龍總區應變大隊，在旺角亞皆老街一帶以便衣執勤。陳稱同袍晚上11時半拘捕一名女子，並把女疑犯押上警車，他負責在旺角新之城外築防線戒備，避免有人影響押犯。

陳供稱，當時兩面行人路各有20至30人聚集叫囂，突然一名戴眼鏡白衣男子舉高手，向警方防線投擲一個透明膠水樽，水樽跌在他前方15呎之內，並無擊中任何人。陳表示，警方隨即施放胡椒噴霧驅散，人群拔足四散，他上前追截掟樽男子，其間有人短暫阻擋其視線，最終制服本案被告。

在辯方盤問下，陳承認現場除了被告之外，亦有不少人穿白色上衣，但否認自己追錯人。辯方播放多條新聞片段，要求陳從片中認出自己，陳表示在場警員都戴有頭盔、眼罩和護肘等裝備，打扮相似，「唔確定邊個係我自己」。裁判官昨午裁定控罪表證成立，少年選擇不自辯，案件押後10月16日結案陳辭。

【案件編號：WKCC700009/20】

（反修例風暴）