陳虹秀籲警冷靜被指挑撥 官問控方：係暴亂說話？

8名被告同被控於去年8月31日在灣仔軒尼詩道及盧押道一帶連同其他人參與暴動。控方表示已傳召所有控方證人，法官沈小民隨即詢問控方：「你哋係咪認為憑衣著、裝束，以及在現場拘捕，就足夠推斷出被告參與暴動？」張錦榮確認法官說法，重申案發地點是暴動現場，憑被告的衣著及裝束，「顯示他們有意成為現場的一分子」。

辯：沒證據破壞安寧 控：無叫唔好拆鐵欄

代表陳虹秀的資深大律師潘熙稱，沒證據證明陳虹秀非法集結及作破壞社會安寧的行為。張錦榮反駁，陳虹秀參與鼓勵，她曾現身縱火現場，以及在警方清場勸喻人離開時，叫警察克制及冷靜，「講一啲挑撥性說話」。

沈官則問控方：「呢啲係咪參與暴亂嘅人講嘅說話？」張錦榮再指稱，陳虹秀身上的黑衣印有「我哋係社工，守護公義」的「政治表述」，她叫警方冷靜和克制，「但就聽唔到佢叫啲人唔好掟汽油彈、唔好拆鐵欄」，其行為與減低危險背道而馳。

【案件編號：DCCC12/20】

（反修例風暴）