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燃彈擲警署 18歲男囚46月 官：衝擊法治公共秩序 判刑須阻嚇

【明報專訊】患有過度活躍症、案發時17歲的兼職音樂導師，今年1月向葵涌警署擲汽油彈，事後警方於其租用的錄音室搜出11支汽油彈，他早前在區域法院承認各一項企圖縱火及管有物品意圖摧毁財產罪。法官胡雅文昨判刑表示，被告行為直接衝擊法治及公共秩序，他的年紀及背景已非首要考慮的量刑因素，強調判刑須具懲罰性及阻嚇性，判處被告入獄3年10個月。

上網學製彈 官指有預謀犯案

被告陳俊輝（現年18歲）承認今年1月29日在葵涌警署車閘入口附近，連同兩名身分不詳的人企圖用火摧毁葵涌警署內警車；及於今年2月4日在葵涌金發工業大廈一單位內保管11個汽油彈、一罐打火機燃料、兩樽通渠水及3個空玻璃樽。

法官胡雅文判刑時形容該案是「史無前例」，因故意投擲汽油彈到警署，過往在區域法院沒有同樣案例。胡官說，縱火是嚴重罪行，案發前香港衝突不斷，屢發生財物損毁及投擲汽油彈等情况，被告所為是這些暴力行為的延續，直接衝擊法治及公共秩序，故判刑須具懲罰性及阻嚇性。

胡官稱，被告事前在網上自學製造汽油彈，親自購買材料，事發前後特意更換衣著免被追捕，顯示他有計劃及預謀犯案，並非一時衝動。胡官表示，汽油彈是危險及不穩定的武器，閉路電視片段可見當時有女途人經過現場，其中一個汽油彈着地後發生小爆炸，被告應慶幸沒有人因此受傷，否則會被起訴更嚴重控罪。

患過度活躍 官：除認罪沒減刑因素

辯方早前求情時透露，被告患有專注力不足及過度活躍症，胡官表示沒證據顯示被告犯案與該狀况有關，除坦白認罪外，沒其他減刑因素，企圖縱火罪判囚3年4個月；管有物品意圖摧毁財產罪則判囚2年4個月，當中6個月與首項控罪分期執行，故總刑期為3年10個月。

根據案情，案發當晚約8時，有警員看見兩三名黑衣人向警署停車場入口投擲至少3枚汽油彈，門口外的馬路被熏黑，黑衣人隨即跑走。警方在閉路電視片段發現被告當日在葵涌金發工業大廈外與兩名男子會面，2月4日在大廈外埋伏，趁被告騎單車離開時截查並拘捕他。被告在警誡下承認投擲汽油彈，聲稱只是「好玩」；警方其後在被告租用的劏房單位檢獲11個汽油彈及通渠水等。

【案件編號：DCCC278/20】

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 管有物品意圖摧毁財產 企圖縱火 汽油彈 葵涌警署 反修例運動

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