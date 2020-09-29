科大團隊靠兩招 贏港區機械人大賽

【明報專訊】傳球機械人從球架取下欖球拋給擊球機械人，後者穿過障礙物放下欖球「達陣」得分；完成5次達陣後，傳球機械人再取欖球踢向「龍門」，入球再得分。香港科技大學「征龍」團隊，憑其研發的獨立轉向底盤以及半自動操作，於「全港大專生機械人大賽」滿分奪冠。團隊表示，是次比賽重點在兩台機械人之間合作，自動操作可減人為失誤。
獨立轉向底盤加半自動操作
今屆「亞太廣播聯盟機械人大賽」主辦國為斐濟，以「欖球賽」為主題，參賽隊伍須設計兩個機械人，完成取球、傳球、帶球「達陣」及踢球等任務。因應疫情發展，香港區大專生賽事由6月延至9月初閉門舉行。
「征龍」團隊於港區比賽滿分奪冠，隊長姚卓同表示，有別以往使用「全向輪（Omni Wheel）」在某些方向前進速度會受限，擊球機械人今年首次試用研發兩年的「獨立轉向底盤（independent steering）」走動，令機械人可四方八面全速前進。他們又參考真實欖球隊訓練用的欖球發射器，研發以機械人兩個滑輪將欖球彈出，確保力度足夠。
姚卓同說，「征龍」機械人運用大量感應器，以半自動操作，如當感應到成功接球，它會自動將球跌落夾具夾好，到達指定地方再將球「達陣」，人手操作移動，細微動作則自動完成，可減人為錯誤。
科大另一團隊「火之龍」原打算以全自動形式出賽，就讀機械及航空航天工程3年級的隊長林卓禧稱，因場地測試期間部分感應器受損，未能展示實力。
明年比賽由中國主辦，以「投壺」為主題，帶隊的科大電子及計算機工程學系副教授胡錦添說，隊伍正作準備，並招收及訓練隊員，盼傳承經驗及知識。
明報記者
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