科大團隊靠兩招 贏港區機械人大賽

獨立轉向底盤加半自動操作

今屆「亞太廣播聯盟機械人大賽」主辦國為斐濟，以「欖球賽」為主題，參賽隊伍須設計兩個機械人，完成取球、傳球、帶球「達陣」及踢球等任務。因應疫情發展，香港區大專生賽事由6月延至9月初閉門舉行。

「征龍」團隊於港區比賽滿分奪冠，隊長姚卓同表示，有別以往使用「全向輪（Omni Wheel）」在某些方向前進速度會受限，擊球機械人今年首次試用研發兩年的「獨立轉向底盤（independent steering）」走動，令機械人可四方八面全速前進。他們又參考真實欖球隊訓練用的欖球發射器，研發以機械人兩個滑輪將欖球彈出，確保力度足夠。

姚卓同說，「征龍」機械人運用大量感應器，以半自動操作，如當感應到成功接球，它會自動將球跌落夾具夾好，到達指定地方再將球「達陣」，人手操作移動，細微動作則自動完成，可減人為錯誤。

科大另一團隊「火之龍」原打算以全自動形式出賽，就讀機械及航空航天工程3年級的隊長林卓禧稱，因場地測試期間部分感應器受損，未能展示實力。

明年比賽由中國主辦，以「投壺」為主題，帶隊的科大電子及計算機工程學系副教授胡錦添說，隊伍正作準備，並招收及訓練隊員，盼傳承經驗及知識。

明報記者