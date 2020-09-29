租管小組委港大研「劏房」法律定義

抽樣調查估算劏房戶數量

梁永祥稱小組成員早前到9個地區探訪劏房戶，了解他們面對的問題，包括沒簽租約、缺乏公平議價能力、業主濫收水電費、單位滲水或石屎剝落，及出現老鼠或木虱等衛生問題。他說工作小組本周六將舉行首個公眾論壇，但受疫情及限聚令影響，改網上方式舉行，屆時運房局facebook專頁「運房點線面」將直播，市民可致電、WhatsApp或微信予政府開設的熱線號碼6975 2040發表意見。

梁稱3項專題研究中，包括委聘「政策二十一」研究劏房的社會問題，並以隨機抽樣方式到訪劏房住戶調查，希望完成5000戶，涵蓋住宅大廈、工廈、寮屋、地舖等，冀更準確估算全港劏房住戶數量。他說雖然過往坊間亦有涉及劏房住戶的調查，但因未知抽樣數目、抽樣程序等，有必要更全面調查。

他又表示小組已委託港大法律系團隊展開法律研究，包括為劏房確立法律定義，作為日後劏房租務管制、監管和執法的考量，並研究一旦落實租管方案後，是否要修訂現有法例抑或草擬新法例等。小組同時委託中大經濟學系副教授莊太量展開專題研究，包括從經濟角度研究推行租務管制的正反效果、探討各租管方式利與弊、分析租管對地產市場供求及租金的影響等。

梁稱3項專題研究今年底至明年2月交報告，屆時小組將參考報告內容，討論及分析各租管方案，預計明年6月向政府提交建議報告。