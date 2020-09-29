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屯馬單車徑貫通 新田段被指斷橛 上水至元朗最後一段啟用 踩全程6小時

【明報專訊】土木工程拓展署昨公布，新界屯門至馬鞍山單車徑最後一段全長11公里路段，即連接元朗南生圍至上水段，今日正式啟用，標誌貫通新界東及西、整段長60公里的單車徑主幹線已完成，踩畢全程料約需6小時。然而有香港單車隊前代表表示，新開單車徑的新田路段僅數公里長，卻有20多個路口，不時有大型車輛進出，加上部分路口防撞膠柱數量多且距離狹窄，提醒市民初次駛過該路段時，不宜強行通過，應推車橫過路口，以保安全。

沿途可賞錦田河新田大夫第

新開放的元朗至上水單車徑途經多個景點，包括元朗錦田河和上水塱原濕地，亦途經新田一帶，區內有多個文化景點，包括大夫第和文天祥公園。單車徑沿途設休息處、單車租賃站、小食亭和洗手間等設施。

欄杆圍部分路段 形成樽頸

不少市民昨率先試踩該段單車徑，本報記者昨到米埔至新田路段，發現單車徑雖已完工，但部分路段仍以欄杆圍着，形成樽頸；有工人清理路邊樹木時，部分樹幹倒下，險擊中一輛剛駛過的單車，險象環生。

路口膠柱距離窄易撞上

昨使用新單車徑的單車客不多，他們均表示已使用該路段個多月，認為較以前使用新田公路安全。市民葉先生說新田路段有如「斷橛禾蟲」，最短相距數百米就要下車；有人則說部分路口膠柱之間距離太窄，若收掣不及易生意外；亦有市民說新路段頗闊，急彎不算多，較在馬路駛車安全。

香港單車隊前代表陳玉光表示，早前試踩元朗至上水新路段，發現上水至新田段僅數公里路程，已被分割成20多段，要頻頻落車，因途中經過多條鄉村及貨櫃場，不時有大型車輛進出，另有不少路段要過馬路，以致該段單車徑未能一氣呵成，不過餘下路段至元朗較暢順，沿途風光不俗，到達元朗前更可欣賞錦田河景色。

新田段數公里路割20段

陳玉光認為，該段單車徑仍有不少地方可改善，例如不少單車徑路口突起一至兩吋石壆，若單車經過未有減速易生意外；另部分路口膠柱距離太窄，數量亦多，希望減少膠柱數量。陳玉光又說，該路段可能是新落成，沿途甚少指示牌，「只知往上水或元朗方向」，希望加設路牌，顯示方向及地點之間的距離。

青荃橋至灣景花園單車徑

料明年初開放

土拓署稱，新界單車徑網絡包含屯門至馬鞍山60公里長的主幹線和荃灣至屯門22公里長的主幹線，當中屯門至馬鞍山線已完成；至於荃灣至屯門路線，當中由荃灣青荃橋至灣景花園一段長2公里的新單車徑現正興建中，預計明年初開放，餘下路段工程亦會繼續推展。

相關字詞﹕元朗至上水單車徑

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