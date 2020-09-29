港聞

港聞二

地盤工墮工作平台昏迷

【明報專訊】五旬工人昨午於沙頭角龍馬路小學建築地盤工作時，疑意外失足由約2米高工作平台墮下，昏迷不醒，由地盤安全主任發現後報警求助。警方到場調查，暫列工業意外，交由相關部門處理。

受傷53歲男工人姓黃，被發現時已陷昏迷，由接報到場救護員為其急救，再由救護車送往北區醫院搶救，及後轉往威爾斯親王醫院治理，情况穩定。黃的親友接獲通知紛紛趕往醫院，眾人憂心忡忡。

現場為沙頭角龍馬路的建築地盤，事發昨午1時許，地盤安全主任巡查期間發現黃昏迷倒卧工作平台旁，遂報警求助。警方事後封鎖現場調查，懷疑黃意外由兩米高的工作平台失足墮下昏迷，暫列工業意外有人受傷案件。

涉事地盤為建築署轄下的皇后山兩所設有30間課室的小學項目，承辦商為聯力建築有限公司，預計2021至22年度竣工。消息稱，高處墮下男子為批灰工人，當時獨自在校舍大樓4樓工作，其間疑從一個約2米高工作平台失足墮下昏迷。據了解，黃與妻子育有3名約12至21歲子女，其中兩子女仍在學，另一人則待業。工業傷亡權益會對意外深感難過，事後已派員到醫院，向傷者家屬提供適切協助。

建築署發言人表示，工人於工作台工作時懷疑失去平衡，着地時嘴部和鼻受傷。駐地盤人員接獲通知後，承建商聯力建築隨即安排受傷工人送院。建築署將聯同有關部門及承建商調查事件，以盡快查明原因，並向受傷工人提供適切協助。

相關字詞﹕建築署 小學地盤 工業傷患 工業傷亡權益會 工業意外

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