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港聞二

4刀匪鬧市劫背囊 運款兩漢失500萬

【明報專訊】兩名分別攜有巨款的男子，昨午途經油麻地窩打老道鬧市時，遭4名黑衣刀賊行劫，搶去一個報稱裝有800萬元的背囊，部分鈔票散落一地，賊人其後跑至對面行車線登上深色私家車逃去，經初步點算損失約500萬元，而另一個裝有700萬元背囊則沒被搶走。

據了解，遇劫的31歲姓黃及32歲姓何男子，早前接獲指示於彌敦道一間樓上找換店提款，二人各攜裝有700萬元及800萬元背囊，步至窩打老道準備截車時遇劫，遭搶去裝有800萬元背囊，兩人曾反抗，有鈔票散落一地，另外700萬元則力保不失。

事發昨午12時許，兩名男子行經窩打老道近彌敦道時，突遭4名賊人持刀指嚇，搶去其中一個報稱裝有800萬元背囊，糾纏時有鈔票跌出，賊人得手後登上私家車逃去。警方隨即展開捷進行動，派員在各主要幹道加強留意可疑車輛。事件中兩人受輕傷，經初步治理後拒絕送院。警方到場臨時封閉部分行人路及行車線，探員在行車線檢獲多個煙蒂及於附近檢獲口罩，並翻查附近閉路電視片段，案件由油尖警區重案組跟進，暫無人被捕。事件是否另有內情仍有待深入調查。

行劫後私家車衝燈接應逃走

有車輛攝影片段拍到，案發時窩打老道來回行車線車輛正停紅燈，眾多途人橫過馬路，突然有兩名持刀賊人由窩打老道往旺角方向行車線跑至對面往果欄方向的馬路，約10秒後二人跑回旺角方向行車線，第三人再向同一方向跑時，在行人輔助線跌倒，自行起身再往前跑，及後第四人亦跑至旺角方向行車線。一輛深色SUV類型私家車突由慢線衝燈駛出，再違例左轉彌敦道往深水埗方向逃去。由持刀賊人出現至疑涉案車輛駛走，全程約50秒。

相關字詞﹕捷進行動 重案組 鬧市 刀賊 行劫

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