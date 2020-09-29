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港聞二

7月不再公布個案關聯 防護中心昨拒透露編號

【明報專訊】衛生防護中心隨着新冠病毒疫情擴大，減少公布的資料，第三波中期開始停止交代相關個案的關聯，昨增3宗與早前確診有流行病學相關的個案，中心只交代當中有一名地盤工，但拒透露其編號。呼吸系統科專科醫生梁子超認為，個案感染途徑、關聯等有助公眾掌握疫情趨勢及高風險因素，對中心選擇性公布感不解。

稱對公眾無大影響 需保障私隱

流行病學分析一直是港府推出防疫措施的依據，食物及衛生局長陳肇始於第二波酒吧爆疫時，曾說群組衍生第二、三代傳播，藉此提出關閉酒吧。不過，衛生防護中心7月起減公布資訊，19日刪去病徵及有否長期病資料，8天後以「避免未能提供準確資料」為由，不再說明個案關聯。該中心網站會將無外遊個案分為兩類，包括源頭不明的「本地個案」，以及與其有流行病學關聯的個案，現公眾無從得知後者與哪本地個案有關。中心傳染病處主任張竹君當時稱，流行病學關聯「對公眾未必好大影響」。

本港確診於8月初由每日逾百宗回落至雙位數，本報於記者會曾問會否重新公布個案關聯，張竹君稱暫維持現行公布方式。

當局公布資料時準則亦不一。張竹君本月9日出席記者會時，拒透露大圍交通城群組涉什麼員工的家屬，「對疫情無幫助」，要保障病人私隱。不過，該時期經全民檢測驗出的個案，她則說明個案間屬夫婦、同事等關係。

梁子超：公布詳情助警惕

梁子超不認同披露本地個案和相關個案資料時有分別的做法，單評估本地個案或不準確，即使病人最先被確診，未必是群組首名染疫者，其後確診的個案亦會在社區傳播。他指出，當局會公布確診者的住址及行蹤，證明公共衛生凌駕該些資料，再公布具體個案關聯對私隱影響不大；另亦有助市民理解某一時期高危傳播途徑，例如家居、公司或食肆等，以提高警惕防疫。

（疫情第三波）

相關字詞﹕新型冠狀病毒 張竹君 衛生防護中心

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