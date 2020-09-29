魚檔掛毛巾供客抹手 袁國勇憂交叉感染籲轉紙巾

【明報專訊】新冠病毒第三波疫情中，多個街市爆疫。由香港大學發展及校友事務部統籌的「港大抗疫最前線」團隊於上周四（24日）走訪多個街市，發現不少街市的魚檔會將毛巾懸掛於攤檔，並供顧客選鮮魚後抹手。港大微生物學系講座教授袁國勇認為，此舉有交叉感染風險，建議魚檔提供紙巾，又提醒市民盡量不要直接接觸街市海鮮。
紅磡和土瓜灣街市等8月初曾有10多名檔販確診，包括魚檔攤販，但無法確認病毒源頭。當時袁國勇曾到場視察，估計有患者帶病毒入內，或因魚檔潮濕和低溫，讓病毒可長時間存活，經觸摸或動物而擴散。
港大團隊走訪街市 一個上午毛巾發黑
「港大抗疫最前線」團隊上周四走訪中西區、油尖旺區和葵青區4間街市的魚檔，發現其中3個街市的大部分魚販會提供共用毛巾，而顧客直接用手接觸魚身挑選後再以共用毛巾擦手。團隊發現一個上午，毛巾已被多人使用，附有污漬，部分更已發黑。其中青衣一間街市，更有攤販不戴口罩為顧客揀魚。不過，油尖旺一間街市的魚檔展示「請勿接觸，保持清潔」的字樣，並附有英文提示。
袁國勇建議，魚檔應提供紙巾給顧客擦手，減少交叉感染，而非提供共用毛巾，又稱「最好不要觸摸海鮮」。他又強調，在食用之前一定要將魚徹底煮熟，並要注意生食和熟食，以及廚具之間的交叉感染。