魚檔掛毛巾供客抹手 袁國勇憂交叉感染籲轉紙巾

紅磡和土瓜灣街市等8月初曾有10多名檔販確診，包括魚檔攤販，但無法確認病毒源頭。當時袁國勇曾到場視察，估計有患者帶病毒入內，或因魚檔潮濕和低溫，讓病毒可長時間存活，經觸摸或動物而擴散。

港大團隊走訪街市 一個上午毛巾發黑

「港大抗疫最前線」團隊上周四走訪中西區、油尖旺區和葵青區4間街市的魚檔，發現其中3個街市的大部分魚販會提供共用毛巾，而顧客直接用手接觸魚身挑選後再以共用毛巾擦手。團隊發現一個上午，毛巾已被多人使用，附有污漬，部分更已發黑。其中青衣一間街市，更有攤販不戴口罩為顧客揀魚。不過，油尖旺一間街市的魚檔展示「請勿接觸，保持清潔」的字樣，並附有英文提示。

袁國勇建議，魚檔應提供紙巾給顧客擦手，減少交叉感染，而非提供共用毛巾，又稱「最好不要觸摸海鮮」。他又強調，在食用之前一定要將魚徹底煮熟，並要注意生食和熟食，以及廚具之間的交叉感染。

（疫情第三波）