增3本地個案 啟德地盤多一確診 許樹昌：暫不適合辦大型活動

研宗教團隊運動放寬 今討論

據了解，當局評估4人限聚令未有放寬空間，但正研究宗教以及足球和籃球等團隊運動的放寬可行性，尚待今日討論拍板。

衛生防護中心昨公布10宗確診，當中3宗與本地個案相關，包括居於何文田鴻興閣的1歲男嬰、居住馬鞍山錦龍苑龍耀閣的43歲男子，以及在屯門寶田邨6座居住的42歲女子，3人均於9月26日病發。衛生署新聞組拒絕透露3人的個案關聯，僅稱其中一人為沐泰街地盤工（見另稿）。

會德豐地產發言人表示，公司已立即指示承建商採取措施確保地工地衛生及工友安全，並將繼續關注事件發展及獲取最新情况。

地盤復工後 工人須陰性報告

衛生署日前稱地盤有約500名工人，會派發深喉唾液樣本瓶驗病毒。承建商金門建築發言人表示，昨早已開始在工地外向工友派發樣本瓶，已跟各分判商緊密聯繫，要求其員工到工地取樣本瓶。地盤會停工5天，復工時所有人須出示陰性報告才能進入地盤工作。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，本港前日出現的源頭不明個案，顯示社區仍有隱形傳播鏈，暫時不適宜放寬4人限聚令及食肆每枱4人的措施，亦不適合舉辦大型活動，但可以考慮局部恢復宗教聚會，前提是要限制人數及要求出席者佩戴口罩。

許樹昌又稱，即使患者病徵輕微或無病症，亦會有傳染性，相信啟德地盤員工透過共用休息室互相感染，情况與葵涌貨櫃碼頭群組相似。他呼籲有輕微病徵的患者，善用醫管局於46間普通科門診派發樣本瓶的安排，盡早檢測以免傳染他人。

嚴打限聚 康署中秋加強巡邏

中秋節將至，康文署發言人昨呼籲市民在歡度中秋之餘，在康文署轄下場地必須遵守限聚令等法例，以減少病毒在社區傳播，切勿進入已關閉的康樂場地，包括公眾泳灘及燒烤場地。署方會加派人員於相關地點巡邏，呼籲市民遵守限聚令及戴口罩的規例，如發現違法，會採取執法行動。

此外，昨公布的7宗輸入個案的患者介乎5個月大至64歲，一名32歲船員（第5067宗）於9月26日由烏克蘭抵港；50歲女患者（第5076宗）為菲傭，於9月17日由菲律賓到港。其餘患者由印度、緬甸、阿根廷、法國及英國抵港，當中一名64歲男子於26日從緬甸抵港，同日出現病徵。

（疫情第三波）