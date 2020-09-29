【疫境前行】笑看移民潮第三波 「到外方知不似預期」

穩人心首要解決住屋問題

猶太裔的盛智文生於德國，幼年隨母親遷居加拿大蒙特利爾生活，1970年代初來到港公幹，隨後植根香港。他多次強調不用擔心有人離開，因有人移民離港，亦有人移民來港，香港仍是富裕的地方，亦是世界上最安全的城市之一。對於近年不少人對香港警察失去信心，亦擔心自身安全，他笑言市民的憂慮皆因看太多報紙；又說香港警察辦案快速，並以港警為榮，而最重要是香港仍有獨立司法制度和普通法。

面對人心惶惶，盛智文認為，特首林鄭月娥下月公布的《施政報告》需給香港人希望，港人有安好的生活，就不需要上街示威，認為港人最大的問題並非政治問題，而是住屋問題。他舉例新加坡九成人擁有自己的物業，故即使新加坡法例更嚴，新加坡人仍生活開心。他希望香港人人是業主、住450呎的屋，「我知這聽來很瘋狂，但新加坡亦做得到，香港有什麼問題嗎？」他說香港有土地，大家應跳出框框（think out of the box），思考如何改善生活。