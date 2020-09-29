【疫境前行】靜待中美緩和 「大選後或有新常態」

稱中美如打鬧兄弟 「互相需要彼此」

盛智文表示約50年前已認識特朗普，曾與他及其首任妻子在加拿大共進晚餐。盛智文形容特朗普是有點瘋狂（little crazy），製造「敵人」去鼓動群眾是其一貫做事風格，上次美國總統大選，他將俄羅斯樹立成敵人；現時面對美國境內疫情嚴峻及連串示威，他在今次大選則將中國樹立為敵人，並藉港區國安法懲罰中國，而香港很不幸被夾在兩國之間。

盛智文認為只要美國總統大選結束，中美關係將趨緩和，或許會有「新常態」，「中美猶如家庭中打打鬧鬧的兄妹（brother and sister fighting in a family），他們互相需要彼此」。

他又表示，美國這個品牌在國際間已漸失色，很多國家逐漸對美國失去尊重，「美國譴責香港警察，但你看看美國的示威，香港警察相比之下只是『小兒科』（like baby）」。他又舉例，中國的疫情快速受控，但美國現時仍受疫情困擾，認為中國將愈來愈強大，成為世界的未來，「中國會成為世界第一，美國則正走下坡，所以美國很憂慮」。

指媒體破壞港形象

「星洲法律更嚴 無人投訴」

然而香港的國際形象似乎在兩國紛爭中「陪葬」，盛智文說這是媒體造成，「新加坡有更嚴厲的法律，但無人投訴新加坡，香港形象受損，只因為香港是中國的一部分」。但他說生意人從來是向錢看，不看政治，不認為生意人會因本港近期的國際形象而卻步。至於香港的國際形象，他相信國際的鎂光燈稍後就會離開中國大陸及香港，轉到別的國家、別的問題上。