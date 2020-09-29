測量師會倡檢討黑廁 公屋建逾40層

促寬免地面停車場建築面積

何鉅業表示，政府於2000年後容許廁所沒窗戶及自然通風，估計2005年後建成樓宇單位有約八成有「黑廁」。他說，疫下廁所渠管有播毒可能，而黑廁在只有機械通風系統下，通風管道「十居其九無人關注，有沒有病菌？有沒有清潔？」建議政府檢視黑廁設計，減少住宅黑廁，非住宅樓宇則可考慮保留。他又說，地底停車場不通風，同樣出現衛生問題，建議政府寬免地面停車場全部建築面積。

公屋平均輪候時間增至5.5年，學會房屋政策小組主席林家輝建議考慮興建40層以上公屋，稱由40層加建10層，已多25%供應。他認為，建更高公屋技術上可行，但因可能要加建防火等，令建築成本增加。

林家輝亦建議加快重建舊屋邨，稱不少舊公共屋邨未用盡地積比，如荃灣福來邨、觀塘和樂邨等，加上樓宇殘舊，市民居住亦不舒適，認為重建後可提供更多單位。

建議改善補地價機制

土地供應方面，學會土地政策小組主席劉振江亦期望改善補地價評估機制，稱現時補地價程序需時9個月至數年不等，令發展商對需補地價發展的項目興趣減低，建議政府允許申請人參與估價會議，並增加地政總署人手，或可參考內地或澳門般設立「標準地價」制度，如現時新界農地般分甲、乙、丙級，並每半年評估一次各級地價。