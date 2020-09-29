潘曉穎母促停陳同佳安全屋 稱下月未投案將有行動

陳同佳赴台投案至今未有消息，潘太再次接受傳媒訪問，她說，只希望見證陳同佳投案，為女兒討回公道，又促請政府不要再為陳同佳提供安全屋，浪費納稅人金錢，讓他堂堂正正出來面對社會和公眾。潘太又稱，管浩鳴已表示自己非陳同佳代言人，不明為何管仍續與陳接觸，「陳同佳應該自己出來自己說，不需要他當代言人」。

潘太願付旅費考慮求情 管浩鳴稱感動

潘太又向陳同佳提出最後期限，要求他盡快兌現承諾，在出獄滿一年（10月23日）之前赴台投案，願支付一切赴台的交通費用，「我送埋機票畀你，搵人車你去機場」，否則或會有進一步行動，但目前不便透露。

就陳同佳何時赴台及離開安全屋，管浩鳴未有正面回應，僅對潘太在訪問中曾稱若陳赴台投案或願意為其在法庭上求情一事「覺得十分感動」，稱會轉告陳，本周與陳會面後會再通知傳媒。

對於陳同佳入住安全屋的安排，警方稱不評論個別案件，指根據《證人保護條例》因應案件背景、相關者所受潛在威脅，按風險程度提供不同保護，為確保保安及機密不會公開有關安排。