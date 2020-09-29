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港聞二

駁回陳凱欣上訴 終院：選舉主任出錯 不能無視程序公義

【明報專訊】劉小麗2018年參加九龍西補選被選舉主任裁定提名無效，她其後提出選舉呈請勝訴，在補選勝出的陳凱欣被裁定非妥為當選。陳凱欣早前向終審法院上訴，惟被拒批上訴許可，陳即時喪失議席。終院昨頒下判辭，認為參選人不獲機會解釋立場便遭裁定提名無效，不止影響對方政治權利，甚至影響公眾對選舉過程信心；法庭亦不能在選舉主任出錯下裁定提名有效，否則等同邀請選舉主任無視程序公義。

上訴方為時任九龍西選舉主任郭偉勳和陳凱欣，答辯方為劉小麗。案件早前由終院常任法官李義、霍兆剛和張舉能共同審理。

稱影響參選人權利公眾信心

負責撰寫判辭的張舉能表示，選舉有否出現重大不當，不能只視乎選舉結果，即使勝算不高的參選人亦享有程序權利方面的保障；對於高院原審法官認為選舉主任沒給劉小麗機會解釋立場，會構成重大不當，終院認同高院裁決正確。

張官形容，參選人不獲機會解釋立場便遭裁定提名無效，令對方參選權被褫奪，做法極為嚴重，不止影響參選人政治和程序權利，甚至影響公眾對選舉過程信心。

對於選舉主任一方早前稱，假如參選人根本不真誠擁護《基本法》和效忠香港特區，法庭已有憲制責任裁定提名無效。張官在判辭反駁，《立法會條例》已指定，裁定參選人提名是否有效的工作必須由選舉主任負責。假如法庭在選舉主任未能履行程序公義下，直接裁定有關提名有效或無效，便等同邀請選舉主任無視程序公義，有關做法不能被視為促進自由、公開和公正的選舉。

【案件編號：FAMV92、94/20】

相關字詞﹕九龍西立法會補選 劉小麗 選舉主任 終極上訴 陳凱欣 選舉呈請

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