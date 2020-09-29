駁回陳凱欣上訴 終院：選舉主任出錯 不能無視程序公義

上訴方為時任九龍西選舉主任郭偉勳和陳凱欣，答辯方為劉小麗。案件早前由終院常任法官李義、霍兆剛和張舉能共同審理。

稱影響參選人權利公眾信心

負責撰寫判辭的張舉能表示，選舉有否出現重大不當，不能只視乎選舉結果，即使勝算不高的參選人亦享有程序權利方面的保障；對於高院原審法官認為選舉主任沒給劉小麗機會解釋立場，會構成重大不當，終院認同高院裁決正確。

張官形容，參選人不獲機會解釋立場便遭裁定提名無效，令對方參選權被褫奪，做法極為嚴重，不止影響參選人政治和程序權利，甚至影響公眾對選舉過程信心。

對於選舉主任一方早前稱，假如參選人根本不真誠擁護《基本法》和效忠香港特區，法庭已有憲制責任裁定提名無效。張官在判辭反駁，《立法會條例》已指定，裁定參選人提名是否有效的工作必須由選舉主任負責。假如法庭在選舉主任未能履行程序公義下，直接裁定有關提名有效或無效，便等同邀請選舉主任無視程序公義，有關做法不能被視為促進自由、公開和公正的選舉。

【案件編號：FAMV92、94/20】