梁籌庭：延試用期多涉紀律問題 顏武周稱罕見

顏憂損敢言公僕士氣

顏武周表示，去年6月反修例運動開始至今，工會收到一至兩宗公務員被取消署任的投訴，亦有10宗以內有關不獲續約的求助，大部分涉及被警方拘捕或被檢控，但未曾收到被延長試用期的求助。

顏表示，延長試用期做法較罕見，過往有關案例「一般是該員工有段時間不在，上司未能評核」，故需延長，較少原因與被投訴有關。他說，涉及公務員的投訴，一般由被投訴者的上司處理，或邀請被投訴人解釋，但是否獲聘的條件在於員工表現，而非被投訴與否。

梁：從報道看不屬「表現欠佳」

顏認為利君雅屬「敢言」的同事，且秉持新聞專業，擔心她若被以延長試用期「整治」，會影響部分恪守專業、敢言公務員的士氣，冀政府公平公正處理事件。

梁籌庭稱，過往有會員就被延長試用期求助，但事件通常涉及紀律問題，例如在工作上犯錯而屢勸不改，或在評核中表現未能達標，或會被延長試用期再觀察其表現。但他從新聞報道中得悉利君雅並非表現欠佳一類，對她被延長試用期及重新調查亦無從評價。

未來新入職的公務員或須宣誓及簽署聲明表達效忠特區政府和《基本法》，加上近期有公務員被延長試用期或取消署任，梁籌庭認為，公務員在這個氛圍下「壓力肯定會大，（言論）不能和政府相違背，連在私人平台如facebook發言被轉載也會『瀨嘢』」。