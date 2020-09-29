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利君雅考績「非常好」 消息：從未聞「調查」不解「重啟」

【明報專訊】就利君雅被延長試用期120日。港台工會表示，利君雅是於上周三收到通知，稱對她要「重新調查」，據悉利君雅3年以來的評核成績均表現「非常好」。消息稱過往處理有關利君雅投訴時，其上司均按程序向她指導後再匯報，未聞曾有所謂「調查」，故是次她被「重啟調查」大感不解。

主觀投訴未必正式查 主管會面指導

綜合港台人士消息，若港台員工被投訴，不論書信、電郵或口頭的均須處理。若涉及比較主觀的投訴，如「無禮貌」、「偏頗」等無具體內容的投訴，未必會以正式「調查」的方法處理。一般由部門主管會面及指導被投訴人後，再向高層匯報。消息稱，就有關利君雅過往未有正式「被調查」，而對其投訴的處理，過往亦未聞何時「結案」亦未聞有關結果，故不清楚為何謂「重啟調查」。

評核表未記錄投訴

消息人士續稱，利君雅6次評核表現，沒有任何一項考核被評為不及格，整體平均評分為「非常好」，細項多屬第一級或第二級高分，其所接獲投訴亦沒被記錄在評核表內。對於她日常採訪表現，例如發問較「辛辣」，或叫特首「講人話」，消息人士說「整體而言，她是做記者專業範圍內該做的事」，重申任何崗位都有改善空間，亦知悉其主管曾與利君雅討論如何做得更好。

據悉，利君雅是根據《公務員事務規例》第280條被延長試用期，以完成對其重啓調查。該條文稱，該員工工作及操行令人滿意、可完成延長期及並未超過55/57、60或65歲，聘任當局便能在不諮詢公務員敘用委員會下，批准讓其延長合約120天一次。

民主黨立法會議員林卓廷昨去信廣播處長梁家榮，表示對重啓調查做法感震驚，認為有違程序公義，向新聞工作者開刀，造成寒蟬效應。

相關字詞﹕林卓廷 香港電台 利君雅

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