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就利君雅延試用風波晤工會 港台：公務員局提升遷看性情操行

【明報專訊】港台工會昨就利君雅獲延長試用期120日會見管理層，會後工會引述副處長馮建業稱，延長試用期決定源於公務員事務局8月發備忘錄，指員工升遷及考績需多方面考慮，包括性情和操行等，工會認為管理層希望「全面看（有關利君雅）投訴」故重啟調查，批評屬打壓行為。新一屆港台顧問委員會主席林大輝對利君雅事件稱「未能給意見」，廣播處長梁家榮沒回應提問。商務及經濟發展局長邱騰華稱，港台內部人事升遷、表現等問題，按規定由部門自行處理。

料「看一次不夠」故重啟調查 工會批打壓

港台節目製作人員工會昨午會見廣播處長梁家榮、副處長馮建業和助理處長區麗雅。工會主席趙善恩會後引述馮建業稱，延任主因是公務員事務局8月14日的備忘錄，表明要升遷及考績需考慮員工多方面表現，特別點出「性情」、「個人性格特質」及「操行」3點。會議上工會表明上述3點在利君雅試用期6份報告已包含，馮同意「無新嘢」。趙認為管理層「想全面一點看」有關其投訴，「看一次不夠」，故要重啟調查。

商經局抑港台提重啓 無正面答

趙善恩補充，會上馮建業稱，梁家榮、前副處長陳敏娟、區麗雅及他均親自看過對利君雅投訴，也有適時指導和與她檢討。趙擔心未來港台不少未過試用期同事或要面對類似情况。會上工會再三追問是港台還是商經局提出重啓調查，但未獲正面回答。趙又引述馮提到，若管理層認為不夠時間調查，需再延長試用期，可向公務員敘用委員會申請，「理論上無上限」。

本報昨曾致電馮建業辦公室電話查證，接聽者稱要經港台機構傳訊組查詢。港台機構傳訊組總監伍曼儀稱對利君雅延長試用期一事再無補充。公務員事務局稱，政府非常重視公務員品行操守，就公務員聘任，包括晉升、續聘等，品行操守是聘任當局考慮的重要因素，當局有責任按《公務員事務規例》以嚴格標準評核新入職公務員表現和品行，確保只有各方面均合適的人員才能按長期聘用條款受聘。

綜合港台消息，去年收到有關利君雅投訴後已有機制處理，但未聞通知有所謂「調查」，而處理有關調查後無特別事情發生，「亦即沒問題」，據悉利君雅試用期間的整體評級為「非常好」（見另稿）。

林大輝：非顧委會範疇 不能給意見

新一屆港台顧委會昨早首次開會，新任主席林大輝表示，公務員人事安排非顧委會範疇，不了解考績機制，「畀唔到意見」，但形容職場「合則來，不合則散，每人做事也有風格，自然有褒有貶」。他又說，留意到港台近期有節目被通訊局警告或勸喻，形容不理想，「對港台及香港整體發展並非好事」。他強調顧委會成員會恪守港台約章，盼能與港台加強溝通，減少矛盾，但沒回應未來是否不容許個人意見節目。梁家榮昨被追問利君雅事件，沒任何回應。

邱騰華：升遷問題部門自行處理

港台節目顧問團29名成員昨聯署發公開信，關注管理層就員工升遷決策是否受商經局政治壓力，要求港台公平進行有關利君雅調查。邱騰華回應傳媒提問稱，任何公務員聘用、升遷、表現或紀律由部門負責，政府有制度處理，港台內部同時受監察，他不應亦不適合作任何評論，又說港台作為公共廣播機構，要恪守《香港電台約章》賦予的權利，亦有本身責任。

相關字詞﹕林大輝 邱騰華 港台節目製作人員工會 香港電台 利君雅

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