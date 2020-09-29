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民陣問疫下何時可集會 警稱可參考主題公園預約登記

【明報專訊】民陣早前申請10月1日（周四）於港島區舉辦遊行，上周五（25日）遭警方反對，提出上訴；公眾集會及遊行上訴委員會昨日一致決定駁回上訴，民陣10．1不能辦遊行。會上民陣問及在疫情下何時可有集會，警方稱可參考主題公園般預約登記，減低爆疫風險，被民陣質疑是否要遊行「實名制」。消息稱，警方當日將出動至少6000警力執勤。

10．1遊行上訴駁回

公眾集會及遊行上訴委員會主席杜溎峰說，委員會一致認為遊行將嚴重威脅市民，並鑑於疫情，上訴人未能說服能提供有效防疫安排，故維持警方決定，不能舉辦遊行。

聆訊中，民陣副召集人陳皓桓問到疫情下怎樣才可有遊行集會，港島總區警司（行動）張志偉說，現時每日都有集會遊行，但有限制人數及環境，又指可參考如主題公園般採取預約登記措施，可找源頭，減疫情爆發風險，但民陣現時無實質措施減低風險。

民陣召集人岑子杰說，已預計上訴失敗，呼籲港人當日穿黑衣，民陣亦會在報刊賣頭版廣告提供發聲渠道。他又說，警方稱可參考主題公園做登記，憂慮是要求日後遊行須實名參與。至於疫下會否再無大型遊行，岑認為，食衛局長陳肇始常說要習慣疫下新常態，質疑為何遊行集會無法如常，擔心政府永續疫情，禁止市民發聲。

周四6000警戒備 軍裝高調巡邏

會後張志偉表示歡迎委員會裁決，呼籲市民不要參與未經批准聚集，警方不會容忍違法行為。消息稱，基於過去民陣集會申請被駁回後都會有不少人上街、網上已有號召以及粉嶺母子藏械案中已有槍械流出，警方調高周四的風險級別，出動至少6000警力戒備，6個總區應變大隊需候命，除派軍裝高調巡邏，亦會多派便衣警在街上識別堵路破壞者。

保安局昨晚發新聞稿，稱任何人就是次未經批准的遊行作宣傳或公布，都可能犯法，提醒市民不要參與；又稱遊行集會自由並非絕對，可為保障公共安全等需要，以法律加以限制。

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