暫別議會 苦心經營YouTube頻道

陳志全每晚直播與網民對話，現在YouTube約有2.25萬名訂閱者，他決意開打這戰線，只因有一天看到老婦在看新民黨李梓敬的短片，樣子津津有味，令他下定決心在社交媒體戰場多下工夫。

性小眾求助門檻高 繼續跟進

陳志全對性小眾個案尤其上心，他形容性小眾求助門檻高，即使報警，警察亦可能有歧視目光，「他們來求助是有信任、少了隔膜」。說到最深刻個案，他想起高級入境事務主任梁鎮罡爭取同性伴侶福利終極勝訴，政府理應更改政策，但有已婚女同志詢問，公務員事務局一整年卻只稱研究中。早前公務員事務局設立機制供境外同性婚姻伴侶申請公務員福利，陳志全說，局方遲了一整年，「性小眾據理力爭，有時都不是為那件事（福利），Angus Leung（梁鎮罡）是否真的要福利？他丈夫是國泰機師，（丈夫的）福利給他都可以啦，都是因為公義、覺得小眾被歧視，而去爭取」。他強調，無論是否身在議員崗位，都會跟進性小眾議題，最想為性小眾設立NGO（非政府組織），幫助老年、年輕同志。