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慢必議辦斷捨離 嘆拖死惡法難再

【明報專訊】立法會延任最少一年，人民力量陳志全去意早決，他近日執拾辦公室，形容那過程像「斷捨離」，翻開當年俗稱「網絡23條」法案的議會文件，厚厚一疊，如今看來只慨嘆拖死惡法「可一不可再」，議會抗爭至今時今日空間小，風險卻高。若民主派最終留任，陳志全祝福留守者，惟盼他們用行動證明自己所言，並冀未來一年的議案、項目，民主派均投反對票。

倘泛民延任 盼來年全投反對票

上屆政府推出俗稱「網絡23條」的《2014版權（修訂）條例》，由最初有民主派支持，到民意開始關注、配合點人數策略離開會議廳、各方輪流發言以免「斷纜」，最終拉倒草案。陳志全拿着文件，慨嘆那是罕有成功的戰役，「現在回首有點唏噓，那是可一不可再，今時今日儘管齊心協力，亦難用同樣方法拖死一條惡法」。

《議事規則》修改後，流會可即日復會、立法會主席梁君彥限時辯論、律政司以《權力及特權法》控告議員，以至《港區國安法》頒布後重演《國歌法》二讀擲臭水一幕會否被控違國安法，議會抗爭愈來愈難。民主派多人被控，陳志全自己也背負特權法控罪，回想那年當選議員，可有想過如此？他只道「食得鹹魚抵得渴」，苦笑還未被控違國安法，即使入獄數月，那是「最低消費」。

「賭建制不敢3分鐘過一條惡法」

要走要留，陳一直用天秤量度，一邊是原則，另一邊是留守價值，「沒有人是純原則派，若是純原則派，Day one出來說要離開」，他相信政權希望民主派留下，令震盪減至最小，但反問若走舊路得出類似結果，不如試走離開的路，「看他們（建制派）玩得有多精彩，是否真的過分到3分鐘過一條惡法？都是賭，我賭他們不敢」。網民說並非不信任議會，而是不信任泛民，他視之為金句，也說那是共業。民主黨胡志偉曾說，民主派去與留，惡法通過是「3分鐘」與「3個月」的分別，陳志全反問，如果最終只是「3分鐘」與「3日」的分別？「天秤這邊，原則會重要點」。

陳志全說，去留民意可見分歧，他不會站在道德高地批評留守者，只會祝福他們，冀若最終留守，可用行動實踐當初承諾，未來一年無時無刻都應是「打仗」狀態。他說不會要求「武鬥」，那要待各人走在前線決定，「但若文鬥都予人感覺未盡全力、不合格，是辜負了投票要你留下的人」。他亦認為，未來一年的法例、項目，民主派應投下反對票，最起碼要投棄權票，因若認為未來一年是非法議會，任何好的法例，都理應在大選後才推出，「不要假裝認真議事、是其是非其非」。

陳志全早前勝出民主派初選，人們問，未來一年杯葛議會，將來立法會還選不選？他強調「並非𦧲飯應仆去選」，如屆時有數十人遭取消資格，亦不排除會杯葛。他亦認為自己如再選，做多4年任期亦差不多足夠，「不想白了頭髮仍在做（議員）」。

明報記者 邱榕瀅

相關字詞﹕立法會延任 泛民 陳志全 民主派 立法會

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