陳志全朱凱廸函立會不續任 去留民調今揭盅 葉建源表明留任

香港民意研究所行政總裁鍾庭耀早前稱，敲定今早8時半向民主黨提交報告，發放時間由民主黨決定；民主黨今早11時半將公布結果。

民調六成人支持 教協：會員意向清晰

教協早前就教育界議員葉建源去留問題做會員意見調查，收回3422個會員回覆，六成人表示支持葉留任，約三成人不支持。教協稱，理事會認為結果反映會員意向清晰，相信教育界普遍認同立法會教育界議員應該續任。葉建源表示，會員意見相當清楚，無論民主派今日去留決定如何，他都會根據教協調查，決定留任。

對於陳志全呼籲考慮如民調顯示去留均不過半便不延任，社福界邵家臻稱若出現此情况，會與工黨張超雄商討、共同進退；至於心情，他稱無論走或留一樣會感內耗，寧願「引刀成一快」。議會陣線毛孟靜稱，對結果不感到緊張，自言是「政治包袱最小」的一人，因她無政黨背景、「一把年紀」毋須考慮事業前途，「留是非常樂意，但要去，亦是鬆一口氣，更容易」。民主黨林卓廷亦稱對結果不緊張，正待市民給予前路意見，但為以防萬一，一個月前已通知議助或需離任。

邵家臻：寧「引刀成一快」

陳志全昨天去信秘書處，稱明日後不繼續擔任議員，但結束辦事處後很多事未能即時完成，認為需延長辦公室使用至10月20日。他昨自言「冇乜特別情緒」，將來如有選舉會積極參與，又指如更多議員杯葛議會，民主派應整合力量，舉例有人建議組成議政平台、監察建制派的議會言行。

朱凱廸去信則表明不會參與10月1日起的「委任議會」。他指若最終只得兩人決定離開，難評未來大局；但如絕大部分民主派因民調離開，民主派便有急切任務重新整合。

立法會秘書處回覆本報時確認，收到陳志全及朱凱廸書面通知，表示9月30日後不繼續擔任第六屆議員，按一貫做法，他們於10月1日起有14日時間（不計假期）收拾物品、交還辦事處，即須於10月20日前交還。

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