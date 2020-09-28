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【Emily】劉鳴煒：完全無興趣做局長特首 旗下智庫出香港政壇桌上遊戲

【明報專訊】青年智庫MWYO最近又有新搞作，推出模擬香港政治形勢嘅桌上遊戲「權謀風暴」，玩家抽取一張角色卡後，要想盡辦法晉升至特定職位，其間會經歷唔同嘅社會事件。早兩日Emily同MWYO創辦人兼總監劉鳴煒一齊試玩，鳴煒要由記者升級至局長，過程困難重重，「公職王」都以失敗告終；被問現實生活中有咩職級目標，佢就話「完全無興趣」做特首或者局長，目前以做好海洋公園同青年發展工作為目標。

遊戲籌備超過一年，當中加入邊啲社會事件，喺今年4月已有定案，但Emily發現裏面有「國安法納入《基本法》附件三」、「美國終止《香港關係法》」等近期熱門議題，莫非鳴煒早就收到風？

估中港區國安法 「唔係叻係咁啱」

鳴煒同Emily講，有將同從政者嘅訪談內容融入遊戲，亦有佢自己嘅親身經歷，但部分內容係天馬行空，將無咩可能發生嘅事放入去，話估中《港區國安法》「唔係叻，只係咁啱發生」。

玩遊戲會不擇手段賺政治紅利

鳴煒話遊戲冇用真名，例如唔會講某人會唔會連任特首，因為佢覺得個別一啲人嘅發展，唔影響整個大局。佢話自己玩遊戲時會「不擇手段」，唔理立場咁賺取政治紅利，話現實中嘅政治都係爾虞我詐，政客一如遊戲中，唔會自揭底牌披露最終目的。

MWYO預計喺10月中發售幾百套遊戲，鳴煒話希望安排畀政界中人玩，甚至叫泛民同建制互換角色，叫佢哋體會吓對家點諗。

相關字詞﹕青年智庫MWYO 港區國安法 劉鳴煒

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