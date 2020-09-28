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港聞
2020年9月28日星期一
港聞二
港台重啟投訴調查 延長利君雅試用 「高層蒐集投訴拒納讚賞信」 消息：行政機關施壓
毛孟靜：政治打壓秋後算帳 呂秉權：記者不聽話有後果
斥「警察將傳媒分階級」 逾60網媒：當局沒資格篩選記者
6律師退出12港人案 學者料難「取保候審」
【疫境前行】安老院失守29亡 揭人手設施不足積弊 林正財促檢視院舍規劃：慳不得
【疫境前行】醫社溝通不足 把長者「踢來踢去」
【疫境前行】初企：部分院舍網絡差 Wi-Fi蛋也用不到
【疫境前行】談「清潔工疫下無休」哽咽 盼見關愛社會
多建制派倡復會先商選舉安排 何君堯建議毋須諮詢立23條 葉劉：有國安法不迫切
勞界冀修例撤強積金對冲 勞福局：已開展草擬
簽寮屋協議3月 地主以「地署促清拆」逼遷 九華徑村民質疑預謀 擁有者：安排合情合理合法
市區「靚地」九華徑新村 有地皮遭逆權侵佔
12歲女童遭壓地 警「制服」改稱「截停」
地盤工不明確診 同休息室工友初確 9人密切接觸 啟德地盤停工500人需驗病毒
亞博館增千病牀 料4周完工 臨時醫院開始前期工作
與治療犬視像互動 認知障礙長者動腦筋
消委指惠康凍價2/3自家品牌 惠康稱自發行動非保就業回饋
至今未動工 業界稱環署擬再招標 環保園紙廠恐爛尾
年底內地不收境外廢料 業界倡「灣區」名義通融
「緄邊」斷繩 婦墮10米崖傷
涉設局劫友名表 少年偕同伙被捕
初創設案件資料庫 助傷病工友爭權益
5港大學生創辦 美鐵技律師邀請賽奪冠
尊子漫畫
【Emily】劉鳴煒：完全無興趣做局長特首 旗下智庫出香港政壇桌上遊戲
【Emily】「都係街坊」 區議員助新移民填表取1萬
【Emily】調查：逾四成青年想彈性上下班
【Emily】青民倡特首設制度 畀港人參軍
【Emily】「燈籠街」下
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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