「緄邊」斷繩 婦墮10米崖傷

事發昨早10時許，42歲潘姓女子偕多名女友人沿清水灣近大廟灣海岸「緄邊」行，計劃前往鷹嘴石，其間潘以繩索協助攀爬，惟繩索突然斷裂。潘由10米懸崖墮下，倒臥海邊，友人協助報警。救援人員接報到場，潘頭及手受傷清醒，事後由飛行服務隊直升機吊起，送往東區醫院時仍可自行遮掩面部。

稱繩索綁法有別 專家不鼓勵緄邊

資深攀登教練梁念豪指出，「緄邊」要求攀爬者沿着岩石橫行，過程極為危險，過往亦發生不少「緄邊」奪命意外，不鼓勵市民做相關活動。梁稱，昨日離岸風勢達6級，強度接近3號風球，加上天陰有雨、石頭濕滑，不適合做「緄邊」活動。他說，若想進行刺激的戶外活動，可嘗試正確的攀石活動，「絕對無必要緄邊」；由於「緄邊」過程中需要橫行，繩索綁法有別一般，未有接受山藝訓練者未必能掌握正確綁法。

翻查資料，今年4月，香港傷健共融網絡「猛龍越野隊」發起人方婉婷，於西貢花山、瀑布岩一帶沿海岸線「緄邊」行，其間意外從高處墮下，昏迷送院後不治。