年底內地不收境外廢料 業界倡「灣區」名義通融

【明報專訊】本港最後一間紙廠「南華造紙廠」2006年結業後，本港廢紙幾乎100%出口；2017年7月，國務院辦公廳頒布《關於禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案》，廢紙進口額度持續收緊，2020年底將基本實現固體廢物零進口。環保署表示，與國家生態環境及相關部委一直保持溝通，了解及掌握最新政策，同時亦會向國家反映本地回收市場情况和回收業界各種意見，探討如何在《粵港澳大灣區發展規劃綱要》下為香港資源循環回收方面帶來新機遇。
有廢紙回收業界稱，最初是業界向政府提出，本港以大灣區名義向內地出口廢紙，後來環保署推出廢紙補貼計劃，合共聘用17個承辦商，在23個月合約期內，由政府斥資4.426億元為廢紙回收包底，每公斤廢紙回價最低定於0.7元，該措施除了穩定紙價，亦考慮到內地「落閘」拒收廢紙後，本港作為大灣區成員，在物流互通的情况下，容許將回收物料出口內地，但不違世貿協議。
推公帑補貼廢紙 業界憂失自主
不過有回收商擔心，港府聘用回收商收集廢紙，變相變成全港最大回收商，補貼價格及回收量均由政府決定，業界自主權被大大削弱，而政府長遠亦要投放大量公帑補貼廢紙，變無底深潭。
環團：本地再造 唯一出路
綠惜地球環境倡議總監朱漢強稱，本港廢紙出口內地、在本地設廠，及港府補貼廢紙，有如扶助廢紙行業的「三腳櫈」，惟各有限制，例如出口有配額限制、本地紙廠投產無期，只有港府補貼收紙已於今年7月開展，長遠若廢紙無法進口內地，本地循環再造幾乎是唯一出路，促政府落實在本地設廠，吸納部分廢紙，避免愈來愈多廢紙棄置堆填區。
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