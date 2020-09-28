至今未動工 業界稱環署擬再招標 環保園紙廠恐爛尾

環署：倘未如期 按租約跟進

本報向環保署查詢環保園紙廠合約是否出現變數，以及為何工程遲遲未開展，環保署稱現階段未有更多資料提供。發言人補充，環保園租戶若未能如期投產，或租戶不能滿足租約要求，署方一般按租約跟進和處理。

本港生產廢紙幾乎全部出口，價格易受外圍市場供求影響而大幅波動，加上內地近年逐漸收緊境外廢紙入口，近年廢紙價格不斷下跌，回收商曾於2017年發起罷收，街角廢紙堆積如山。為應對廢紙無出路的困局，環保署2018年招標在環保園興建紙廠，同年12月將環保園4幅共約2公頃的相連地段，以月租39.9萬元批租予Rocsky International Limited，以發展廢紙回收再造廠，預計2023年運作。但遠水難救近火，有環團稱今年底內地會對境外輸入廢料完全「落閘」，若無法解決出口問題，仍可能出現廢紙圍城局面（見另稿）。

中電：曾商供電 未接申請

本報綜合多方消息，環保園紙廠土地批租至今一直「曬太陽」，有回收業界稱，紙廠在前期籌備過程遇到技術問題，例如該廠造紙需要高壓電，故要敷設一條電纜連接紙廠。中電回覆查詢稱，2018年底接獲環保園內一間公司查詢大幅增加電力供應的技術要求，及後環保園與中電多番商討，環保園提出由園方提供地方予中電增建供電設備，以支援環保園未來發展帶來的電力需求，惟中電至今未接獲增加供電的正式申請。

合伙人稱投資者因疫情未能到港

本報向Rocsky International Limited查詢，至截稿前未獲回覆。翻查資料，環保署2018年12月7日公布批出紙廠土地，其中一名出席簽約儀式的回收商羅耀榮向傳媒承認自己是紙廠合伙人之一，他昨接受本報查詢時稱，紙廠主要投資者來自內地，但受疫情影響一直未能來港，又說該公司今年至今未與環保署開會。

業界：環署稱將招標建「紙漿廠」

環保廢料再造業總會會長劉耀成證實，環保署早前曾向業界表示，該署最快今年底會招標，於環保園興建一間紙漿廠，相信是在同一幅土地上興建，意味原來合約有變數。劉又稱，紙漿廠門檻較紙廠低，配合政府廢紙補貼機制，認為本港可容納最少一間紙漿廠。

議員促政府助重建再造業

民主黨立法會議員許智峯認為，廢紙是本地製造量最多的回收物料，加上內地近年不斷收緊廢紙入口配額，政府應協助業界重新建立本地廢紙循環再造業，以免過分依賴內地市場。