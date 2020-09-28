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消委指惠康凍價2/3自家品牌 惠康稱自發行動非保就業回饋

【明報專訊】政府要求申請第二期「保就業」計劃的兩大超市惠康和百佳，要將最少一半補貼回饋顧客。消委會總幹事黃鳳嫺昨表示，兩大超市佔全港超市市場佔有率逾七成，絕對有能力減價，疫情期間個別貨品反而加價，加幅最高逾一成；對於惠康凍結逾300款貨品價格半年，她說消委會職員前日巡視超市，發現「3件貨品中只有1件不是自家品牌」，市民難比較前後價格，認為超市應提高透明度，如每日在超市網頁刊登凍價的300件貨品名單，讓消費者選擇。

政策創新與統籌辦事處昨發新聞稿，重申政府向兩間超市表明不支持向顧客提供折扣，包括減價、凍價等與貨品價格掛鈎的措施，因為政府以至市民難以時刻監察超市貨品價格，未能量化回饋措施。

惠康回覆本報查詢時表示，政府上星期已批准他們就保就業計劃所得資助的回饋建議，涉及1億元，佔所獲工資補貼金額54%；而上周五起啟動的「日日有低價」計劃，並不包括政府回饋建議，但屬總值逾1.2億元回饋社會計劃一部分，政府審批惠康回饋建議時，亦得悉是惠康自發啟動計劃。

疫情期間 超市白米罐頭加價

黃鳳嫺昨出席商台電目《政好星期天》時表示，消委會發現疫情以來，超市一般產品價格波動不大，但個別奶粉、白米或罐頭都有加價，加幅由數個百分點到超過一成；但平時有很多優惠的零食、米、油及即食麵等，在疫情期間需求增加，「買二送一」及減至較低價格等優惠無再出現，「對消費者荷包絕對有影響」。

她又認為兩大超市絕對有能力減價，「市民唔係唔畀你賺錢，而係唔好賺咁多」。對於惠康凍結300種貨品價格，她說超市貨物種類繁多，如挑選價格較低貨品去凍價，「對消費者根本唔係慳好多」。至於百佳透過抽獎送現金券，她認為市民會覺得抽獎是碰運氣，並非真正紓解民困措施。

（疫情第三波）

相關字詞﹕超市回饋市民方案 第二期保就業計劃

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