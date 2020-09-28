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港聞二

與治療犬視像互動 認知障礙長者動腦筋

【明報專訊】「阿O，幫我揀個數字、揀隻顏色。」患中度認知障礙症的Grace婆婆，坐在安老院房間內，對着電腦喊出清晰的指令。熒幕後的治療犬阿O，隨即把腳踏在數字方塊上、咬着不同顏色的球走到鏡頭前，Grace婆婆在身邊的籃子取出相應數目的顏色豆袋，拋到椅子上，「合作愉快呀！」說畢吃吃地笑。因應疫情，安老院禁止探訪，職業治療師黃智恆（Charis）設計視像動物輔助治療訓練，要長者動動腦筋刺激認知、透過與狗互動減低孤獨感。雙方隔空建立關係，過程令Charis發現，長者亦對科技接受程度高，令她喜出望外，「疫情有危，但亦有機」。

院舍長者三愁：孤獨無助沉悶

從事職業治療18年的Charis，兩年半前加入觀塘廣蔭頤養院，針對院內不同長者的身體情况，度身訂造治療活動。Charis形容，孤獨、無助和沉悶是安老院三大「瘟疫」，外國曾有組織提出以動物、植物及人療癒長者心靈、滋養生活，院舍遂於去年底起，計劃與香港導盲犬協會合作，盼將治療犬帶入長者小組活動中。未料疫情來襲，實體探訪隨之停擺，計劃亦需擱置。

疫情下院舍少了探訪者身影，Charis發現有長者表現低落、容易不安，不時抱怨：「好慘呀真係！」亦有長者垂頭坐在沙發上把自己「摺埋」。於是，院舍自7月起嘗試以視像形式，為院內患有認知障礙症的長者，安排視像動物輔助治療訓練，透過與治療犬互動，令長者開口表達、動動腦，減低孤獨感。Charis解釋，認知障礙症無法根治，輕度至重度患者分別出現短期記憶弱、語言能力下跌、無法自理等症狀，「治療唔係要佢記得番啲嘢，而係要長者用下自己有嘅能力」。

長者化身照顧者 感覺被需要

設計訓練活動時，Charis以有趣為原則，讓長者在玩樂和互動中訓練認知。過程中，長者需指示熒幕後的治療犬幫忙選數字和顏色，然後按治療犬的選擇，取出相應數量的顏色豆袋。完成任務後，長者可決定獎賞多少零食予治療犬。Charis希望藉活動賦予長者照顧者的角色，令他們感覺被需要。她最深刻一次，長者在訓練結束後，把手伸向熒幕，欲撫摸治療犬；即使認知障礙長者短期記憶短暫，卻能記住治療犬的名字，令Charis驚喜。訓練過程亦令她發現，如長者對科技接受程度高，輔助治療會更便利和有效。

疫下工作 治療犬work from home

不過，線上活動總會遇到各種硬件問題。Charis憶述，曾因電腦喇叭出現問題，訓練時只能透過畫面接收訊息，她笑言過程有如默劇，幸雙方已合作多次，即使沒有聲音，也能順利完成訓練。Charis又說，疫情肆虐之際，治療犬與訓練員無法回中心與長者進行視像活動，只好在家中與長者連線，「連狗狗都要work from home」。

Charis說，現時院舍共安排10名認知障礙長者接受治療訓練，其中92歲的Grace婆婆看見治療犬阿O便笑得開懷，「老人最需要愛， 𠵱家我唔覺得自己係一件嘢（貨物）阻住你，而係同你一齊，大家有溝通」。

明報記者 陳冬綾

（疫情第三波）

相關字詞﹕無助 孤獨 治療犬 視像動物治療 安老院 認知障礙

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