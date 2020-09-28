亞博館增千病牀 料4周完工 臨時醫院開始前期工作

現時亞博館1號和2號展館內約有900張病牀。黃偉綸表示，亞博館內增建的社區治療設施設於8至11號館，提供近1000張病牀。他表示，亞博館原先設計不是用作治療設施，加上晚間機組運作模式，不能24小時提供冷氣，如何加強空調系統以滿足治療設施的需要是一項挑戰。最終工程團隊經商討後，決定加裝8台獨立風冷式製冷機組，並在空調系統加上空氣過濾器，以加強室內空氣流通。

設40間負壓房160張牀

他說，亞博館內亦設置共40個負氣壓間隔，每個最多放置4張病牀，即提供160張負氣壓病牀，目前全部負壓病房模塊已完成組裝並放置妥當，之後會搭建員工設施、安裝機電設備、水喉渠管等，料整項工程約4星期完成。

至於亞博館旁的臨時醫院，則採用「組裝合成」建築技術興建，期望4個月內建成，以提供容納超過800張病牀的負氣壓病房和醫療設施，現時正進行前期工作。承建商亦與建築署、醫管局等溝通，以確保組件設計符合法例要求、消防標準等。

（疫情第三波）