地盤工不明確診 同休息室工友初確 9人密切接觸 啟德地盤停工500人需驗病毒

昨增6宗 其餘5宗輸入

本港自上周一（21日）公布源頭不明本地個案後，相隔5天至昨再公布一宗源頭不明個案；昨新增6宗確診，其餘5宗則為輸入個案，患者由菲律賓、突尼西亞、英國及印度抵港。本港至昨累計有5065宗確診及一宗疑似個案，另截至昨午有少於10宗初步確診。

昨公布的源頭不明個案為任職啟德沐泰街地盤的22歲男子，他為平水工人，與家人居住深水埗恆昌樓。他在9月24日病發，當日為最後上班日，翌日到明愛醫院急症室求診，26日交回樣本瓶及確診，其病毒數值（Ct value）為22。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，男子任職的建築公司共10人，會共同使用地盤內的休息室，包括用膳和休息，其餘9人均列為密切接觸者需接受檢疫，當中兩人已出現病徵，其中一人檢測後初步確診。張指出，地盤有逾500人工作，涉及不同工種，中心已派發樣本瓶給員工做深喉唾液測試。

張竹君補充，確診男子通常在家或到地盤工作，沒有其他高危因素，上班期間地盤主管有要求員工佩戴口罩。此外，中心已向男子居住的恆昌樓住戶派發樣本瓶。

金門建築有限公司發言人昨晚證實，一名於沐泰街工地工作分判商工友確診，已安排清潔及消毒，而工地已暫停運作。

對於中秋節將至，張竹君表示社區仍有源頭不明個案，如多人聚集或會造成大型傳播，呼籲市民聚會時戴口罩及勤洗手。

曾祈殷憂重演貨櫃碼頭爆發

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷表示，今次牽涉員工休息室，與上次葵涌貨櫃碼頭情况相似，擔憂大爆發會重演，促請衛生署及工地必須盡快安排該500名員工檢測，以盡快找出隱形患者並截斷傳播鏈。他認為須暫時停用涉事休息室，衛生署亦應為工地檢取環境樣本檢測並大規模清洗。

仍有隱形患者 籲勿放寬限聚

對於再現本地源頭不明個案，曾祈殷認為這反映社區仍有隱形患者，雖然近日確診數字回落至單位數，但疫情未稱得上是穩定，需要觀察未來7至14日疫情發展，短期內不適宜再放寬限聚令措施。

其他輸入個案中，一名於9月14日從英國返抵香港的29歲女子，於上環太慶大廈家中接受檢疫期間，第二個樣本檢測後確診。

明報記者

（疫情第三波）